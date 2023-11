Caçamba perde o controle e invade shopping em Manaus

Manaus (AM) – Uma caçamba perdeu o controle e invadiu o estacionamento do Shopping Via Norte, neste sábado (11), no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da polícia, o veículo que transportava uma carga de barro trafegava pela avenida principal, quando houve um problema nos freios. Sem controle, a caçamba invadiu a área do estacionamento do shopping e destruiu parte da grade do local.

A frente do veículo ficou parcialmente destruída e o pneu estourou durante o acidente. Até o momento não há o registo de pessoas feridas, o motorista passa bem.

