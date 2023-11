VÍDEO: entregador é assaltado e tem moto levada por casal durante entrega

Imagens de câmera de segurança circularam nas redes sociais com o registro do momento em que um entregador é assaltado e teve sua motocicleta roubada enquanto estava realizando uma entrega. Veja o vídeo abaixo.

O caso acontece no último sábado (18), em Fortaleza. Nas imagens o cliente estava finalizando o pagamento do pedido junto ao entregador quando eles foram surpreendidos por um casal em uma motocicleta.

É possível perceber que a mulher que estava na garupa desce da moto armada e anuncia o assalto. O cliente acaba fugindo para dentro de casa enquanto o entregador tem a moto levada pela mulher.

A Polícia Civil informou que investiga as circunstâncias do crime, mas reforçou a importância do registro de um Boletim de Ocorrência (BO), para repassar mais informações acerca do caso.

Vídeo:

