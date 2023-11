CineMaterna exibe filme “As Marvels” em Manaus

Manaus (AM) – “As Marvels”, a sequência direta de Capitã Marvel, foi o filme escolhido para ser exibido pelo projeto CineMaterna, nesta terça-feira (21), às 14h, na sala VIP da Rede Cinépolis do Shopping Ponta Negra. As dez primeiras pessoas com bebês que chegarem 30 minutos antes do início do filme e procurarem a coordenação do projeto ganham cortesia no ingresso.

O CineMaterna comemorou 15 anos em setembro. É um projeto nacional que organiza sessões inclusivas de cinema para mães, pais e acompanhantes com bebês de até 18 meses. O objetivo é oferecer entretenimento para este segmento de público, mas em ambiente especialmente montado para os bebês.

As salas têm redução do volume do som durante a sessão; as temperaturas do ar condicionado são mais suaves; a iluminação fica mais leve; e os pais contam com trocadores dentro da sala de cinema, além de estacionamento para carrinho de bebê com voluntárias para dar apoio. Ao final das sessões também há um bate-papo com os presentes.

O projeto é realizado uma vez por mês e os filmes da sessão são escolhidos através de voto popular no site https://www.cinematerna.org.br/.

“Proporcionar uma sessão inclusiva para famílias com bebês de até 18 meses, criando um espaço especial em meio às transformações da maternidade é significativo para o Shopping Ponta Negra que busca oferecer experiências únicas a seus clientes”, ressalta a gerente de Marketing do Shopping Ponta Negra, Priscila Furtado.

Sobre o filme

O universo está em perigo e Nick Fury está no comando de uma missão para protegê-lo. Para isso, serão recrutadas Carol Danvers, a Capitã Marvel, a capitã Monica Rambeau, também conhecida como Espectro, e a jovem Kamala Khan, mais conhecida como Ms. Marvel. Quando suas obrigações enviam Danvers para um buraco de minhoca anômalo, seus poderes se entrelaçam com os das outras duas super-heroínas, as envolvendo em um misterioso fenômeno que faz com que elas troquem de lugar sem entender o porquê. Juntas, esse trio improvável deve se unir para salvar o universo como “As Marvels”.

