Lucas Souza desiste oficialmente do reality show ‘A Fazenda’

Após uma série de brigas e revelações, Lucas Souza desistiu de “A Fazenda 15” nesta quarta-feira (22). A novidade foi anunciada pela produção do reality rural aos outros jogadores nesta tarde, em um aviso que pede para que eles arrumem as malas do agora ex-peão.

“O peão Lucas oficialmente desistiu da competição. Por este motivo, ele está fora do jogo. Mas a disputa segue normalmente para todos vocês. Arrumem as malas dele e coloquem-nas no closet”, diz a nota do programa.

.@lucassouzaofl está oficialmente fora de #AFazenda15. Confira o momento do anúncio para os peões!



A desistência do coach e militar provocou diversas reações na fazenda, inclusive a de Jaquelline Grohalski, namorada de Lucas no confinamento. Inconsolável, ela teve de ser carregada por Márcia e André para ouvir o aviso, e após a leitura da nota se desesperou e xingou Kally Fonseca, culpando-a pela saída do namorado.

“Você vai arder nas profundezas do inferno. Você é podre”, gritou Jaque, fazendeira da semana.

Já Kally e Cezar Black comentaram que o participante toco sino para chamar atenção e “vender imagem de injustiçado”. “Foi uma tentativa de martirização. Quer se colocar como mártir da edição. ‘Ai, fui coagido. Quem são os capetas? Vamos tirar’. Ele quer vender a ideia de injustiçado da edição”, disse Black.

BRIGA PESADA DURANTE VOTAÇÃO

Nesta terça-feira (22), Lucas teve uma briga pesada com Cezar Black na formação da roça. Black comentou sobre a primeira grande discussão entre os dois, ainda no domingo (19), e ainda revelou que soube de Kally que Lucas havia falado fora do confinamento que só ficou com Jojo Todynho, sua ex-esposa, porque queria ser “rico e famoso”.Fazenda: Lucas desaparece e Jaqueline chora ao pensar que peão desistiu do reality

Lucas se descontrolou e partiu para cima de Black, e os dois tiveram de ser separados por outros peões e tomaram aviso da apresentadora Adriane Galisteu. Momentos após, o peão começou a chorar e dizer que não queria mais participar do momento, mas foi encorajado por Galisteu: “Vocês estão me ouvindo? Deixa eu falar agora. Lucas, faz parte do game. Você está em um game. Respira, toma uma água, vamos seguir”. Em sua vez de votar, Lucas foi falar sobre o caso e negou as acusações.

EQUIPE DE LUCAS SE PRONUNCIA

Após o anúncio, a equipe de Lucas postou uma nota oficial nas redes sociais: “Com muita tristeza informamos que nosso peão preferiu abandonar a disputa em A Fazenda 15.

Queremos agradecer todo apoio da “Tropa do Lucas” e convocar toda essa massa para recebê-lo com todo carinho que ele merece. Nosso menino foi gigante, em todos os aspectos”.

“Atacado covardemente desde o primeiro dia dentro da casa, aqui fora não foi diferente; Continuou vítima de perseguição de gente que não tem coração, que não quer vê-lo sonhar é tão pouco realizar. Vem Lucas, vem pra casa ser amado e respeitado”, diz o texto.

*Com informações do Diário do Nordeste

