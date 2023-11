Reviravolta: Advogado revela que genro fazia programa para sogro

Araraquara (SP) – Um morador de Araraquara, em São Paulo, escreveu nas redes sociais, nesta quarta-feira (22), expondo uma versão diferente da história envolvendo uma família da mesma cidade. De acordo com ele, Camilia Oliveira, a mulher que denunciou o suposto relacionamento extraconjugal do marido com o sogro estaria presa após matar uma jovem transexual de 13 anos, em março de 2015.

Segundo o internauta, a mulher se aproveitaria da comoção causada na internet para pedir dinheiro. “Essa mulher é uma criminosa e usa essa história para comover internautas, no Facebook ela manda chamar no zap para passar os vídeos, com esse contato direto ela aproveita para conseguir tirar o que conseguir de cada um que a chama, além de seu número ficar no banco de dados dos criminosos”, escreveu.

Veja comentário:

Fonte: gustosona e otariano

O caso entre genro e sogro foi descoberto após filha que foi traída expor situação na internet.

