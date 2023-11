Polícia quer ouvir família após confusão entre sogro e genro terminar em carro incendiado

Araraquara (SP) – A descoberta de uma traição envolvendo sogro e genro, no bairro Valle Verde, em Araraquara, em São Paulo, foi o estopim para uma confusão em série no município do interior paulista, que terminou com vídeos íntimos vazados, carro incendiado, briga e espancamento.

Tudo começou quando a namorada, olhando o celular do pai, descobriu que ele tinha um relacionamento com o seu companheiro. Furiosa, ela teria resolvido compartilhar em sua rede social as trocas de mensagens entre os dois, no último dia 15 de novembro, além de gravações achadas na galeria do aparelho em que eles apareciam juntos no motel.

A história que virou uma thread no X, antigo Twitter, foi publicada por um usuário da rede, e até o início da noite desta quarta-feira, já foi lida por pelo menos 13,6 milhões de pessoas. Agora o caso vai ser investigado pela Polícia para esclarecer a situação.

Segundo um internauta, Camila Oliveira estaria mentindo para comover a internet e receber dinheiro.

*Com informações do Extra

