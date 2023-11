Veja alimentos que parecem saudáveis, mas aumentam açúcar no sangue

Embora pareçam saudáveis e muita gente os consuma sem moderação, existem alguns alimentos que, se ingeridos em excesso, podem aumentar o açúcar no sangue. Quem revela é a médica americana Mijin Brown, que viralizou no TikTok com um vídeo no qual alerta sobre o impacto desses itens na resistência à insulina.

Segundo ela, suco de frutas, alguns tipos de frutas, leite de aveia e biscoitos de arroz podem até parecer inofensivos, mas fazem com que o organismo alcance um pico glicêmico, favorecendo, até mesmo, o ganho de peso.

De acordo com Mijin, eles levam o pâncreas a liberar mais insulina e, depois, essa insulina cai rapidamente, gerando a vontade de comer mais. Com a repetição desse ciclo, o corpo pode apresentar resistência à insulina, quando as células dos músculos, gordura e fígado não respondem bem ao hormônio e não conseguem absorver facilmente a glicose do sangue.

“A resistência à insulina é a causa raiz de todas as doenças relacionadas ao estilo de vida das quais a maioria de nós sofre”, alertou Brown. Para exemplificar, ela destacou que alguns sucos de fruta têm tanto açúcar quanto refrigerantes.

No caso das frutas, o segredo é investir naquelas com mais fibras. Já manga, abacaxi, banana e uva são ricas em açúcar e devem ser “vistas” como sobremesa, disse a profissional.

O leite de aveia foi outro item apontado pela expert. “Uma xícara de aveia contém cerca de oito gramas de fibra, mas 62 gramas de carboidratos”, salientou. Ou seja: é bom ter bastante moderação ao consumir.

Já quanto aos biscoitos de arroz, comuns em lojas “fit”, ela recomenda ingerir combinados a alguma fonte de proteína. Caso contrário, eles geram mais apetite.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

Programa tem palestra de conscientização sobre saúde do homem em Manaus

Homem é executado ao sair da casa de familiares em Manaus

Campanha global em combate a violência contra mulheres