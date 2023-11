Mais de 800 vagas gratuitas são oferecidas para EJA em Manaus e interior

O Programa de Comprometimento e Gratuidade (PCG), do Sesc Amazonas, está oferecendo mais de 800 vagas gratuitas aos interessados em concluir o ensino fundamental (1º ao 5º ano), por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA), em Manaus e no interior.

A iniciativa é destinada para aqueles que tenham a partir de 15 anos e que ainda não concluíram os anos iniciais, com renda familiar mensal de até três salários mínimos. Além da capital, os municípios com vagas disponíveis são Manacapuru, Tefé, Presidente Figueiredo, Coari, Parintins, Itacoatiara e Maués.

Os interessados devem comparecer às secretarias de educação das unidades do Sesc de cada cidade apresentando os seguintes documentos: cópias do CPF e do RG do aluno e do seu responsável legal; cópias do comprovante de residência atualizado; comprovante de renda familiar atualizado; credencial Sesc atualizada do aluno e do seu responsável legal (caso o interessado não possua, no ato da matrícula será emitida uma credencial gratuita); e documentos escolares atualizados.

Os editais estão disponíveis na aba de Serviços – Gratuidade (PCG), do site institucional: www.sesc-am.com.br. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (92) 2126-9557 e 98127-3967.

Os interessados podem conferir os endereços e telefones das unidades Sesc Ler que oferecem a EJA:

Sesc Ler Cidade Nova (Manaus)

Centro Educacional Manoel Francisco Garcia Marques

Endereço: Rua Visconde de Itanhaém, 94, Cidade Nova 1 – Manaus

CEP: 69090-541

Fone: (92) 2121-8470 ou (92) 2121-8471

Sesc Ler Manacapuru

Centro Educacional Rafael Azize

Av. Eduardo Ribeiro s/nº

CEP: 69400-000

Telefone: (92) 98127-4114

Sesc Ler Itacoatiara

Centro Educacional Abdul Razac Hauache

Endereço: Rua Doutor Luzardo de Melo, 3.465, Jauari 2

CEP: 69100-000

Tel.: (92) 3521-2466

Sesc Ler Coari

Centro Educacional Oesel Nunes Torres

Endereço: Estrada Coari Mamiá, s/nº, Bairro União

CEP: 69460-000

Tel.: (97) 3561-3203

(97) 98117-7773

Sesc Ler Maués

Centro Educacional Clóvis Prado de Negreiros

Endereço: Rua Adolfo Carneiro, s/nº, Donga Michilles

CEP: 69190-000

Tel.: (92) 3542-1451

(92) 98400-6354

Sesc Ler Parintins

Centro Educacional J.G. Araújo

Endereço: Rua Maçaranduba, s/nº, Djard Vieira

CEP: 69150-000

Tel.: (92) 98447-6682

Sesc Ler Presidente Figueiredo

Centro Educacional Fernando Matos de Souza

Endereço: Av. Joaquim Cardoso, 51, José Dutra

CEP: 69735-000

Tel.: (92) 3324-1269 ou (92) 98127-4140

Sesc Ler Tefé

Centro Educacional Mansour Francis Chehuan

Endereço: Estrada do Aeroporto, nº 1950, São Raimundo (Em frente ao IMTRANS)

CEP: 69552-815

*Com informações da assessoria

