Ana Hickmann bate boca com ex-marido em áudio: “Eu não vou sair”

Um áudio de uma briga entre Ana Hickmann e o ex-marido Alexandre Correa viralizou nas redes sociais, na gravação é possível identificar a voz da apresentadora, que bate-boca com o empresário depois de ser supostamente expulsa de casa. “Não vou sair, eu não vou sair”. A apresentadora e Alexandre estão separados desde o dia 11 de novembro quando a artista denunciou o então marido por agressão.

As polêmicas entre o casal surgiram após separação conturbada em meio a agressão física e as acusações de violação patrimônio. O ex-casal se enfrenta na Justiça, por conta do divórcio, da separação de bens e da guarda do filho de 9 anos.

OUÇA O ÁUDIO:

ÁUDIO: Ana Hickmann bate boca com ex-marido. pic.twitter.com/RMH7p3WgkS — Portal Em Tempo (@emtempofb) December 5, 2023

