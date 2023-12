Omar Aziz quer participar de CPI da Braskem

Omar tomou a decisão após conversar com o senador Renan Calheiros, com quem fez uma dobradinha na CPI da Covid

Brasília (DF) – O senador Omar Aziz (PSD-AM) afirmou que pediu para participar da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Braskem no Senado. Omar tomou a decisão após conversar hoje com o senador Renan Calheiros (MDB-AL), com quem fez uma dobradinha na CPI da Covid.

Renan faz um esforço para que as indicações sejam feitas a tempo de a comissão começar a funcionar ainda neste ano. Caso isso não ocorra até o fim da semana, ele promete recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Aziz acredita que a CPI pode começar a funcionar ainda em dezembro e diz que os trabalhos devem ser concluídos rapidamente. Ele é contra, no entanto, o funcionamento do colegiado durante o período de recesso parlamentar, que começa no dia 23.

Ontem, o líder do PSD no Senado, Otto Alencar (PSD-BA), disse não ver possibilidade de a instalação ocorrer neste ano.

“Ainda vou conversar para ver, não vejo chance de instalação agora para esse ano. Não vejo possibilidade, porque há matérias de alto relevo para aprovar antes”, declarou Otto ao portal Valor.

Renan Calheiros e aliados do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), no Estado, como Rodrigo Cunha (Podemos-AL), têm divergido sobre o funcionamento da CPI.

*Com informações do Valor

