Empresa do Amazonas de inteligência artificial é destaque no Brasil

Manaus (AM) – Fundada em 2021 pelo amazonense Lucas Simões, a STEC tem se firmado como uma força pioneira em soluções de inteligência artificial no Brasil. Com início em Manaus e expandindo rapidamente para São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, a empresa estabeleceu sua presença com o ADVIA, uma inovadora ferramenta de Inteligência Artificial Jurídica.

“Este produto revolucionário definiu o padrão de alta performance no mercado, marcando o início de uma trajetória impressionante para a empresa”, afirma o empresário.

Ao refletir sobre os primeiros anos da STEC, Lucas Simões, enfatiza a importância da experiência do cliente.

“Nossa abordagem inicial foi desenvolver soluções que não apenas atendessem às necessidades do mercado, mas também superassem expectativas em qualidade e performance. A resposta dos nossos clientes foi extraordinária, e somos imensamente gratos pela confiança depositada em nossa equipe e nossa tecnologia. Agora, estamos não apenas atendendo a demandas existentes, mas também inovando e criando novas soluções para uma crescente base de clientes, tanto no Brasil quanto internacionalmente”, analisa.

Com a expansão para mercados como Portugal e Estados Unidos, a STEC não mostra sinais de desaceleração em um setor dominado por grandes corporações.

“É um orgulho imenso. Iniciamos como uma startup ambiciosa e superamos barreiras significativas. Atualmente, atendemos uma gama diversificada de clientes, de pequenas empresas a grandes corporações, com mais de 60% de nossa base de clientes localizada fora do nosso estado de origem. O sucesso da STEC é reflexo direto do talento e dedicação da nossa equipe”, festeja.

Projeções

Em 2024, além da expansão internacional das operações de soluções de IA, a STEC anuncia o lançamento do STEC Labs. Esta iniciativa é voltada para desenvolvedores de software e tecnologia no Brasil, para fomentar um ambiente de networking de alto nível, focado em pesquisa, criação e inovação em Inteligência Artificial.

A relevância da IA no mercado brasileiro é inegável, conforme evidenciado por uma pesquisa de mercado encomendada pela IBM, que aponta que 41% das empresas no Brasil já estão implementando essa tecnologia.

Notavelmente, as organizações brasileiras estão cada vez mais integrando IA em suas estratégias de sustentabilidade, com 66% dos profissionais de TI no Brasil indicando que suas empresas estão adotando IA ou planejando fazê-lo para fortalecer suas iniciativas ESG (Environmental, Social, and Governance).

*Com informações da assessoria

