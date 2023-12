Luz na Escuridão: Prevenindo a Deficiência Visual no Brasil

Cuidado com a saúde ocular deve ser uma prioridade em todas as fases, desde a infância até a velhice

No Brasil, o Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, celebrado em 13 de dezembro, traz à tona a discussão sobre as doenças oculares e como preveni-las. A Organização Mundial da Saúde (OMS) alerta para a gravidade do problema: a cada cinco segundos, um adulto perde a visão globalmente, e a cada minuto, uma criança enfrenta o mesmo destino. No Brasil, a realidade é igualmente preocupante, com cerca de um milhão de pessoas cegas e quatro milhões com deficiências visuais. Surpreendentemente, 60% a 80% desses casos poderiam ser evitados com diagnósticos e intervenções precoces.

As causas mais comuns de cegueira no mundo segundo a OMS, incluem erros de refração não corrigidos (miopia, astigmatismo, hipermetropia e presbiopia), catarata, degeneração macular relacionada à idade e glaucoma. A retinopatia diabética, causada pelo diabetes, também representa um risco significativo.

Segundo dados do IBGE de 2010, no Brasil, das mais de 6,5 milhões de pessoas com alguma deficiência visual: 528.624 pessoas são incapazes de enxergar (cegos); 6.056.654 pessoas possuem baixa visão ou visão subnormal (grande e permanente dificuldade de enxergar);

Na população infantil, a principal causa de cegueira é o erro refrativo não corrigido. Infecções congênitas, como rubéola e sarampo, além de condições como retinopatia da prematuridade e catarata congênita, também são fatores de risco. Estas condições exigem uma atenção especial dos pais e cuidadores para que a visão das crianças seja preservada.

Exames de rotina com um oftalmologista são essenciais para a prevenção. É importante que a pessoa vá ao especialista oftalmologista regularmente. Muitos problemas de visão podem ser tratados ou corrigidos se diagnosticados precocemente. Essa visita regular ao especialista não deve ser negligenciada, mesmo na ausência de sintomas.

A crescente prevalência de miopia, especialmente entre os jovens, é alarmante. A OMS estima que até 2050, metade da população mundial sofrerá de miopia, ligada à urbanização e às mudanças no estilo de vida, como o uso excessivo de dispositivos eletrônicos e a redução do tempo passado ao ar livre. O aumento dos casos de diabetes, associado a dietas pobres e sedentarismo, também contribui para a retinopatia diabética.

Para prevenir problemas de visão, é importante limitar o tempo gasto diante de telas e incentivar atividades ao ar livre, que podem ajudar a reduzir o risco de miopia em crianças. Uma dieta equilibrada e rica em nutrientes essenciais para a saúde ocular, como vitaminas A, C e E, e ácidos graxos ômega-3, é vital. Além disso, o controle eficaz do diabetes e de outras doenças crônicas é crucial para evitar complicações como a retinopatia diabética.

O cuidado com a saúde ocular deve ser uma prioridade em todas as fases, desde a infância até a velhice. Proteger a visão é fundamental para a qualidade de vida, independência e bem-estar. No Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, a mensagem é clara: a prevenção é a chave para evitar a perda de visão e assegurar um futuro mais brilhante para todos.

Dr. Swammy Mitozo – Médico Oftalmologista, especialista em Gerontologia e Saúde do Idoso. Pesquisador da FUnATI. Mestre em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Fundação de Medicina Tropical (UEA/FMT)

Leia mais

Olhar para o Futuro: Protegendo a Visão das Crianças nas Férias Escolares

Da crise em Gaza à saúde no Brasil: Um reflexo de desafios globais em saúde pública