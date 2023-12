‘Último Sambinha do Ano’ ocorre neste sábado (23), com mestre Chico da Silva e outras atrações

Manaus (AM) – Para fechar o ano com chave de ouro, o ‘Último Sambinha do Ano’ ocorre neste sábado (23), na Casa Luppi, Centro de Manaus. As atrações vão apresentar o melhor do samba já com pontapé inicial para o Carnaval. O segundo lote de ingressos já está disponível.

Com a participação do ilustre mestre Chico da Silva, o line-up conta com o Samba do Couro Velho, o Sambinha do Galo, Antônio Bahia, Pagode dos Amigos, 40 graus de amor, Marcia Novo e DJ Noelle.

“Não tenho tocado em muitos eventos, pois estou focado em um projeto novo para o ano que vem. Então, estou muito feliz em participar do ‘Último Sambinha do Ano’. Preparei uma apresentação especial para interagir com o público. E claro terá um repertório de clássicos e composições minhas”, destaca Chico da Silva.

Uma das propostas do evento é ser um espaço de confraternização para se despedir do ano que se encerra de forma leve e divertida, unindo ritmos tão brasileiros. Segundo Chico da Silva, o “Último Sambinha do Ano” combina diretamente com o Carnaval. “Samba e Marchinhas são os ritmos mais tocados no Carnaval. Eles nasceram juntos e são uma manifestação popular de alegria. Por isso, teremos Carnaval no meio do samba!”, finaliza o músico.

Dando “play” na folia, Marcia Novo conta que o show será diferente e ousado com um repertório repaginado para o público, incluindo as tradicionais marchinhas, frevo e axé.

“Esse ano teremos uma inovação que são músicas da MPB em ritmo de Carnaval como ‘Uma Noite Meia’ conhecida na voz de Marina Lima, ‘Malandragem’ da Cássia Eller, ‘Já Sei Namorar’ dos Tribalistas, dentre outros sucessos. Também teremos um bloco especial só para a década de 90, tenho certeza que vai resgatar a memória afetiva de muita gente. O show está lindo”, afirma a cantora.

Ingressos

O segundo lote de ingressos para o Sambinha do Ano está disponível no Sympla (https://www.sympla.com.br/evento/ultimo-sambinha-do-ano/2253407?referrer=l.instagram.com ) no valor de R$ 40, sem a taxa do site, e no dia do evento o ingresso poderá ser adquirido na bilheteria. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (92) 9.8495-7316.

Os shows iniciam a partir das 18h na Casa Luppi, localizada na Rua Ferreira Pena, nº 139, Centro de Manaus.

*Com informações da assessoria

