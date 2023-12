Manaus (AM) – O assassinato de um homem identificado apenas como ‘Ismael’ resultou em um carro incendiado e um estabelecimento saqueado na rua Sumaré, comunidade Valparaíso, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. O fato aconteceu na manhã deste sábado (23).

De acordo com testemunhas, o dono de uma distribuidora foi o responsável pelo assassinato de Ismael. A vítima foi socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde, mas acabou falecendo devido a gravidade dos ferimentos.

As informações preliminares repassadas pela polícia apontam que Ismael tentou matar o irmão do comerciante em outra oportunidade, mas a situação ainda é investigada pela Polícia Civil do Amazonas.

Revoltados com o assassinato de Ismael, a população incendiou o carro do suspeito que estava estacionado próximo ao estabelecimento. Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra um grupo de pessoas saqueando a distribuidora.

