Ludmilla posta foto nas redes sociais ao lado de Beyoncé

Cantora brasileira usou as redes sociais para compartilhar os registros do encontro com Beyoncé em Salvador (BA)

Salvador (BA) – A cantora Ludmilla postou uma foto em suas redes sociais ao lado de Beyoncé, após se encontrar com a artista na premiere de Renaissance: a film by Beyoncé, realizada em Salvador, na última quinta-feira (21).

“Nunca desistam dos seus sonho, eu te amo infinito Beyoncé. Você mudou minha vida obrigada por existir”, escreveu. Ela ainda brincou com sua reação ao receber o registro. “Segunda foto sou eu depois de receber a foto, quem tá postando é a minha alma”, disse, sobre uma foto em que aparece “desmaiada”.

Para quem não se lembra, a brasileira começou a sua carreira com uma homenagem à norte-americana, adotando o nome artístico de MC Beyoncé. A mudança para Ludmilla só ocorreu para que a cantora não tivesse problemas com a ídolo no futuro.

“Em todos os lugares em que eu chegava, eu falava sempre da Beyoncé. E aí começaram a me chamar de Beyoncé, de apelido. Então, na hora de colocar a música na internet, me falaram: ‘vamos colocar MC Beyoncé porque todo mundo te chama de Beyoncé mesmo’”, contou Ludmilla, durante entrevista ao Mais Você, em 2019.

O nome funcionou e chamou atenção da gravadora, mas foi vetado em seu álbum de estreia. “Eles falaram: ‘A gente tem um projeto muito grande para você, a gente quer fazer um álbum. Só que você sabe que já existe uma Beyoncé e ela é cantora, então pode dar problema lá na frente.”

Encontro com Beyoncé

Logo após o encontro com Beyoncé em Salvador, Lud usou as redes sociais para dizer que aquele era o dia mais feliz de sua vida. “Obrigada, meu Deus! Caralh*, gente, meu Deus do céu. Estoura a champanhe! Estoura tudo!”,comemorou a cantora.

Depois, Lud publicou um vídeo na aeronave, olhando para fora da janela, e escreveu: “Nunca desista dos sonhos de vocês. Para Deus, nada é impossível e Ele é fiel para cumprir tudo o que nos promete. Continuem sonhando e correndo atrás”.

Esposa de Ludmilla, Brunna Gonçalves contou no Twitter que Beyoncé já sabia quem era Ludmilla. “Tentando digerir que ouvi da boca da Beyoncé que ela já conhecia a Lud”, revelou ela.

*Com informações do Metrópoles

Leia mais:

‘Beyoncé mandou mensagem pedindo o cavalo emprestado’, brinca a cantora Ana Castela

Beyoncé faz aparição de menos de 10 min em Salvador e deixa fãs extasiados; VÍDEO

Ludmilla diz que foi notada por Beyoncé durante show na Holanda