Possibilidade de Fausto Jr. assumir secretaria no Amazonas leva Pauderney a deputado federal

Manaus (AM) – O partido União Brasil está movimentando a política amazonense durante as últimas semanas deste ano. O deputado federal Fausto Santos Jr. (UB) é cotado para assumir uma secretaria do Governo do Amazonas, e, em consequência, deixar o cargo para Pauderney Avelino (UB) assumir o cargo na Câmara dos Deputados.

A previsão é que a sigla do governador do estado, Wilson Lima, pretende colocar Fausto Jr. para comandar a Secretaria de Estado das Cidades e Territórios (SECT) e Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb).

Na configuração política atual, o engenheiro Marcellus Campelo, ex-secretário de saúde do primeiro mandato de Wilson Lima, comanda a Sedurb e João Coelho Braga, o ‘Braguinha’, está à frente da SECT.

O ex-deputado federal e ex-secretário do governo do Amazonas Pauderney Avelino é, atualmente, suplente e substituto imediato para assumir como deputado federal no lugar de Fausto Júnior. Com a hipótese de o parlamentar integrar uma das secretarias de Wilson Lima, o seu mandato na Câmara dos Deputados ficará sob licença.

A movimentação é realizada pela legenda em âmbito estadual e federal, como medida resolutiva do entrave entre Pauderney e Wilson para assumir a presidência do União Brasil no Amazonas.

A assessoria do deputado federal Fausto Jr. informou apenas que qualquer movimentação política será divulgada nas redes sociais. Enquanto até o fechamento desta matéria, Pauderney Avelino não havia retornado aos questionamentos do Em Tempo.

