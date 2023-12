Governo do Amazonas começa a pagar a segunda parcela do 13º salário para servidores estaduais

Manaus (AM) – O Governo do Amazonas começou a pagar, nesta segunda-feira (18), a segunda parcela do 13º salário dos servidores estaduais dos grupos 1 e 2. Nesta terça-feira (19), será efetuado o pagamento para os demais servidores, que fazem parte do grupo 3. Mais de 120 mil servidores, entre ativos, aposentados e pensionistas, receberão o benefício, que deve injetar R$ 660 milhões na economia local.

Para o governador Wilson Lima, o cumprimento do pagamento deve gerar impacto positivo na arrecadação, aquecer a economia e movimentar o comércio.

“Com essa medida, além de honrar nosso compromisso com os servidores, nós estamos aquecendo a economia. Esse é um período muito importante, especialmente para o comércio por conta das festas de fim de ano”, disse o governador.

O secretário de Estado da Fazenda, Alex Del Giglio, também falou sobre a injeção do recurso na economia local.

“A injeção desses recursos na economia contribuirá para o impulsionamento econômico em vários setores, como o comercial, o industrial e o de serviços, o que causa um impacto positivo na atividade econômica e no fortalecimento da receita tributária”, afirmou o secretário.

Os primeiros a receber são os servidores dos grupos 1 e 2, abrangendo aposentados, pensionistas, bombeiros, servidores da capital e do interior da Saúde e Educação, servidores do interior da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam).

Servidores da Secretaria de Estado da Produção Rural (Sepror), Superintendência Estadual de Navegação, Portos e Hidrovias (SNPH), Universidade do Estado do Amazonas (UEA), Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM) também fazem parte dos primeiros grupos.

Fernando Cardoso, tenente da Polícia Militar falou sobre a chegada da segunda parcela do 13º salário. “É muito importante essa antecipação para nos organizarmos financeiramente, e para quem tem filhos, já é um auxílio nas compras do material escolar”, disse o tenente.

Calendário

A primeira parcela do 13º salário para servidores públicos estaduais foi paga, nos dias 11 e 12 de maio, e injetou mais de R$ 350 milhões na economia amazonense.

O pagamento da segunda parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais ativos e inativos ocorre antes do prazo final estabelecido em lei (Lei nº 4.749, de 12 de agosto de 1965), que é até 20 de dezembro.

Além disso, o salário de dezembro será antecipado e creditado em conta nos dias 21 e 22 deste mês, conforme anunciou o governador Wilson Lima.

Somando a segunda parcela do 13º (R$ 660 milhões) com a folha mensal de pagamento de dezembro (R$ 824 milhões), o Governo do Amazonas pagará, neste fim de ano, mais de R$ 1,4 bilhão aos funcionários públicos estaduais.

*Com informações da assessoria

