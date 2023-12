Manaus inicia venda presencial de ingressos para Flamengo x Audax

Venda presencial dos bilhetes será das 9h às 19h (10h às 20h no horário de Brasília), na Concentração do Sambódromo

Manaus (AM) – A venda presencial dos ingressos para o duelo entre Flamengo e Audax, pela rodada de abertura do Campeonato Carioca de 2024, inicia nesta quinta-feira (28). A venda dos bilhetes será das 9h às 19h (10h às 20h no horário de Brasília), na Concentração do Sambódromo (ao lado da Arena da Amazônia), no Dom Pedro, na Zona Oeste de Manaus.

O anúncio é dos representantes locais que cuidam da logística da partida na capital amazonense.

O duelo acontece na quarta-feira, dia 17 de janeiro, às 20h30 (de Manaus), na Arena da Amazônia.

Vendas online

Os ingressos online podem ser comprados no site www.ingressosa.com. Nas duas formas de compra, o limite é de apenas quatro ingressos por CPF, uma forma de evitar a ação de cambistas.

A organização local explicou que, nesta quarta-feira (27), a venda online era um teste e que a abertura oficial também ocorre nesta quinta. Por isso, segundo a organização, que o site, depois de algum tempo, apareceu em manutenção.

Preços

R$150 (arquibancadas setor único, meia entrada solidária, mediante apresentação de carteira de estudante na entrada do estádio ou com a doação de 1 kg de alimento não perecível);

(arquibancadas setor único, meia entrada solidária, mediante apresentação de carteira de estudante na entrada do estádio ou com a doação de 1 kg de alimento não perecível); R$300 (arquibancada setor único, inteira);

(arquibancada setor único, inteira); R$300 (meia entrada solidária, cadeiras VIP):

(meia entrada solidária, cadeiras VIP): R$600 (inteira na área Arena Mais, cadeiras no setor VIP na área central do estádio perto do túnel de acesso dos jogadores ao campo);

(inteira na área Arena Mais, cadeiras no setor VIP na área central do estádio perto do túnel de acesso dos jogadores ao campo); R$ 5 mil (camarote fechado para 20 pessoas, ou R$ 250 por pessoa na meia entrada solidária).

Reserva de camarotes

Segundo um dos responsáveis pela organização local do jogo, Fabrício Lima, a aquisição dos camarotes deve ser feita exclusivamente por meio do telefone (92) 98523-6423.

Solidariedade

Com expectativa de reunir mais de 40 mil pessoas no estádio que recebeu jogos na Copa do Mundo 2014 e dos Jogos Olímpicos RIO 2016. O ingresso solidário do jogo servirá para fortalecer o programa Mesa Solidária, iniciativa do Serviço Social do Comércio (Sesc). No dia 17, uma quarta-feira, a abertura dos portões da Arena da Amazônia acontecerá às 17h.

