Ancelloti renova com Real Madrid até 2026

O italiano Carlo Ancelotti não será treinador da Seleção Brasileira, o técnico renovou contrato com o Real Madrid até junho de 2026. O novo acordo foi anunciado nesta sexta-feira (29) pelo clube espanhol.

Em nota no site oficial, o Real enalteceu a carreira vitoriosa de Ancelotti ao longo de cinco temporadas onde ganhou 10 títulos pelo clube. Em julho, Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF na época e hoje destituído do cargo, chegou a garantir contratação do italiano enquanto anunciava Fernando Diniz, treinador do Fluminense, como comandante interino para o início das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. Porém, diversos veículos espanhóis já noticiaram que o Real renovaria com o treinador italiano na virada do ano o que realmente aconteceu.

Torcedores brasileiros reagiram em tom de ironia nas redes sociais após a confirmação de Ancelloti no Real, tudo porque a CBF via como certa a contratação do italiano a partir de 2024. A

Um mico: achar que o ancelloti ia sair do madrid pra vir treinar a seleção brasileira pic.twitter.com/xSQQ0vELuq — bruno 🏳️‍🌈 (@sdream_xs) December 29, 2023

Ancelloti não vem.



Duvido que a CBF teria culhão de bater na porta do Mourinho.



É bom o Diniz dar certo se vocês não quer perder o Dorival. — Gabryel (@igorzliziero) December 29, 2023

O que a CBF foi feita de trouxa pelo Ancelloti é piada kkkkkkkkkkk se alguma mina que faz de otario assim eu pula da ponte — ً (@muitaLADAinha) December 29, 2023

*Com informações da ESPN

Leia mais

Ednaldo Rodrigues é tirado da presidência da CBF

CBF avalia punições mais duras para casos de racismo no futebol

Bernardinho assume o comando da seleção masculina de vôlei