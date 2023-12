Manaus está sob alerta de chuva intensa, neste sábado (30)

Manaus (AM) – A Defesa Civil do Amazonas emitiu um alerta para a possibilidade de chuvas intensas, trovoada e rajadas de vento em Manaus, durante este sábado (30).

De acordo com o órgão, as imagens de satélite e do radar meteorológico de Manaus mostram a aproximação de áreas de instabilidade à Leste da capital. Por isso, pode provocar chuvas de intensidade moderada a forte e atingir toda a cidade.

Em casos de emergências, a Defesa Civil está disponível por meio dos números 199 ou 193.

