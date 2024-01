O jornalista José Roberto Burnier, de 63 anos, sofreu um infarto e precisou passar por intervenção cirúrgica cardíaca de emergência na última sexta-feira (29), após passar mal depois da apresentação dos telejornais locais de São Paulo, durante o plantão de Ano-Novo da Globo.

Segundo informações divulgadas, Burnier realizou uma cirurgia para desobstruir a artéria principal, incluindo a colocação de um stent – um pequeno e expansível tubo feito de metal utilizado para restaurar o fluxo sanguíneo na artéria coronária.

O âncora está em processo de recuperação no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Conforme informações, comunicador sentiu um desconforto no peito durante a apresentação do SP2 de sexta (29) e foi até o hospital. Após passar por exames na unidade médica, foi constatado um bloqueio total na artéria principal do coração. Uma cirurgia de urgência foi realizada durante a madrugada.

O apresentador da Globo relatou a amigos que suspeita ter conduzido a apresentação dos dois jornais já estando infartado, dada a extensão do bloqueio arterial. O veterano, que está estável, passará por um período dedicado à recuperação.

No plantão de Ano-Novo, Burnier esteve à frente dos noticiários locais nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, sendo posteriormente substituído por Ana Paula Campos, no sábado (30). José Roberto Burnier é titular do SP2 desde abril de 2023, após a saída de Carlos Tramontina da Globo.

Na Globo desde 1983, José Roberto Burnier gosta de dizer que foi “gestado profissionalmente em um tubo de televisão”. Ele se tornou repórter que “é pau para toda obra”, como gosta de lembrar: cria pautas, apura, produz, edita matérias e apresenta telejornais.

Desde 2018, o jornalista entrou para a equipe da GloboNews, onde apresentou o GloboNews Em Ponto e Conexão GloboNews. Em 2022, voltou para a Globo, onde comanda o SP2.

Leia mais:

Cantor gospel morre no palco após sofrer infarto durante show; VÍDEO

Mário Frias sofre infarto e é internado na UTI em Brasília

Engenheiro é achado morto em apartamento usado para encontrosinfarto