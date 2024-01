Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um paciente e um vigilante do Serviço de Pronto Atendimento do conjunto Galileia, localizado na Zona Norte de Manaus, se agridem dentro da unidade de saúde, durante a quarta-feira (3).

Ainda não há informações sobre a motivação da violência, mas a imagem mostra os dois homens trocando socos, até que pessoas que estavam no ambiente começam a intervir e pedir para que o segurança para com o ataque.

A equipe do Em Tempo entrou em contato com a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas (SES-AM), mas até o momento não houve retorno.

VÍDEO: Paciente e vigilante saem no soco dentro do SPA Galileia. pic.twitter.com/w4P43JoFiZ — Portal Em Tempo (@emtempofb) January 4, 2024

Leia mais

VÍDEO: Casal briga por ‘guarda’ de iPhone 14 Plus após fim de relacionamento

Briga por corote de pinga em festa de amigos quase acaba em morte

Mulheres brigam e uma termina esfaqueada no Jorge Teixeira, em Manaus