Emendas de 2023 do senador Omar ultrapassam R$ 230 milhões em investimentos no Amazonas

Primeiro ano de seu segundo mandato no Senado é marcado por emendas para a saúde e defesa da Zona Franca nas reformas do Governo Federal

Manaus (AM) – Com destaque para a saúde e infraestrutura da capital e interior do Amazonas, as emendas parlamentares indicadas pelo senador Omar Aziz (PSD-AM) totalizaram R$ 234,6 milhões, em 2023. Divididos entre as áreas da saúde (R$ 84,1 milhões), obras de pavimentação (R$ 55 milhões), assistência social (R$ 49,2 milhões), infraestrutura (R$ 28,3 milhões) e segurança pública (R$ 18 milhões), os recursos atenderam desde a operação de hospitais no interior até grandes obras como a recuperação da rodovia AM-010.

Voltados principalmente para as cidades do interior do Amazonas, os recursos destinados à saúde pública ajudaram a custear a operação de hospitais, reformas em unidades básicas e na compra de equipamentos hospitalares. O segundo maior volume de emendas indicadas por Omar foi para obras de pavimentação de vicinais e de recuperação da malha viária urbana, também com maior concentração para os municípios do interior.

“Fechando esse primeiro ano do meu segundo mandato como senador da República, acredito que tenho feito um trabalho importante para o nosso Estado, não só com as emendas, mas defendendo os interesses do Amazonas nas mudanças propostas pela reforma tributária e pelo arcabouço fiscal, principalmente no que diz respeito ao impacto na Zona Franca de Manaus. Para 2024, já contamos com uma previsão positiva de mais investimentos para os municípios, mantendo a prioridade para a saúde e infraestrutura”, destacou Omar.

Somadas, as cifras para assistência social e infraestrutura chegaram a R$ 77,5 milhões, utilizados para a compra de equipamentos diversos. Na assistência social, uma das ações de destaque foi o investimento nas instalações dos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) e Centros de Referência Especializados de Assistência Social (Creas) pelo interior do Amazonas.

Ainda no segmento de infraestrutura e pavimentação, municípios como Maraã e São Paulo de Olivença são alguns dos que receberam emendas parlamentares do senador e investiram em obras que beneficiam diretamente a população. Somente em Maraã, distante mais de 600 quilômetros da capital do Amazonas, a prefeitura iniciou a pavimentação em concreto nas vias urbanas, graças aos recursos liberados via emendas parlamentares, impactanto positivamente mais de 250 famílias na região.

Já na segurança pública, parte dos recursos destinados por Omar Aziz foi utilizado na aquisição de lanchas blindadas, usadas no combate ao crime pelos rios na capital e no interior do Amazonas. As lanchas são equipadas com tecnologias avançadas, proporcionando maior eficiência nas operações policiais. “Todo investimento para a segurança pública é importante, principalmente se levar em consideração a nossa realidade geográfica, onde combater o narcotráfico e os piratas dos rios se torna um desafio gigantesco”, justificou o senador.

Ainda em 2023, o parlamentar foi responsável por destinar a segunda parcela para as obras de pavimentação da rodovia AM-010, de R$ 29,4 milhões. Em 2022, o parlamentar havia indicado mais de R$ 42 milhões como a primeira parcela para o Governo do Estado tocar a obra, atualmente em estágio avançado e que já trouxe melhorias para quem usa a rodovia, que liga Manaus a municípios como Itacoatiara.

