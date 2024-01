Samu Manaus registrou quase 30 mil trotes em 2023; ao todo, foram 78 mil chamadas

Manaus (AM) – O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) contabilizou, em 2023, na Central de Regulação do serviço, 78.560 chamadas para solicitação de envio de unidades de suporte, ante 72.865 no ano anterior. Daquele número, 28.217 dos contatos foram trotes. A conduta, que em alguns casos pode ser enquadrada como crime, não só interfere na atuação das equipes como pode causar prejuízo quando há envio de unidades para atender ocorrências inexistentes.

Ao todo, foram 55 mil envios de unidades para atendimento de pessoas em situação de urgência e emergência. O número representa aumento de quase 8% em relação a 2022, quando mais de 51 mil unidades do serviço foram encaminhadas para o atendimento de ocorrências.

No ano passado, o Samu 192 contabilizou 55.614 envios de unidades do serviço para prestar socorro em casos de urgência e emergência; em 2022, o total foi de 51.549.

A maioria dos atendimentos em 2023 foi realizada por Unidades de Suporte Básico (USB), com 5.127 envios, seguido de Unidades de Suporte Avançado (USA), com 5.531; motolâncias, com 861; e Unidades de Suporte Avançado Fluviais (Usaf), com 861.

Para a diretora do Samu Manaus, Elen Assunção, o aumento no total registrado no último ano, em relação a 2022, reflete a retomada das atividades após as restrições impostas pela pandemia de Covid-19.

“Em 2022 ainda havia limitações, como a de aglomeração de pessoas. No ano passado já havia mais pessoas nas ruas, mais eventos, menor restrição de público. Isso se vê também no trânsito, que hoje está mais intenso, o que tem se refletido inclusive no aumento de acidentes”, aponta a diretora.

Elen assinala que as equipes do serviço de urgência vêm atuando também na orientação dos usuários para a prevenção de acidentes, entre outras ações de educação em saúde. “Trabalhamos também no último Réveillon, em que mantivemos postos fixos e ambulâncias na Ponta Negra e nas zonas Sul e Leste, além dos atendimentos pelo número 192”, pontua.

Chamadas

Ao lado dos pedidos de envios de unidades de suporte, as equipes da Central de Regulação do Samu 192 prestaram orientação a usuários sobre questões de saúde em 98 chamadas não relacionadas a situações de emergência ou urgência.

Dentre as ligações atendidas pelo Samu no ano passado, por meio do 192, chamam a atenção os trotes supracitados, que foram quase 30 mil. Em 2022, o total de ligações enganosas para o serviço foi de 26.811.

