Bloco das Piriguetes abre projeto Rota da Folia Manaus no Podium Arena da Amazônia

Manaus (AM) – Os primeiros meses do ano, serão marcados pelo projeto Rota da Folia Manaus que promete inovar o carnaval de 2024 com diversão, segurança, carinho e sustentabilidade. A primeira parada inicia com o intrépido Bloco das Piriguetes, neste sábado (13), no Podium da Arena da Amazônia, na Zona Centro-Oeste, a partir das 17h.

Além de diversas atrações musicais, haverá premiação em dinheiro para os brincantes mais bem fantasiados e divertidos. Com mais de uma década de história, o Bloco das Piriguetes foi idealizado em 2011, e teve sua 1ª edição no ano seguinte.

“Em 2024, o bloco retorna ao Podium com muita descontração para um público estimado em 10 mil brincantes. Como de praxe, haverá premiação em dinheiro para as melhores piriguetes (homens vestidos de mulher, e as melhores fantasias de homens e mulheres)”, adiantou o idealizador do bloco, Erick Guimarães.

Além das premiações, o Bloco contará com dois ambientes, área Vip, ilha de hidratação, shows de Uendel Pinheiro, Guto Lima, Bagaceiros do Forró, Vanessa Auzier, Dennys Salvador, DJ Evandro Junior e Samba Xote, participação especial dos DJs Alex Marcks e Laila Abreu, e dos cantores Jéssica Lima (cover da Marília Mendonça) e Claudinho Dias.

Rota em detalhes

O projeto Rota da Folia Manaus tem a assinatura da Sintonnia Artística e da Arsenal Produções, experts na realização de grandes eventos no Amazonas.

Para isto, pretendem levar os amantes da folia de momo, a um trajeto gratuito que reúne as melhores e mais irreverentes bandas da cidade: Bloco das Piriguetes, Bloco das Piranhas e a Banda LGBT.

O palco principal da Rota da Folia Manaus 2024 será o Podium da Arena da Amazônia, considerada pelos especialistas em eventos, um dos melhores locais para a realização de festas na capital amazonense, com amplo estacionamento e excelente localização.

A expectativa é que, pelo menos 70 mil brincantes, participem dos eventos que contam também com a realização do CarnaBrega e Banda Raça Rubro Negra — Fla Fun Fest, a maior torcida do Flamengo no Brasil.

Além disso, o evento terá festa de lançamento oficial, feijoada e esquenta do Bloco das Piranhas, carro-chefe da Rota.

Atenção às normas para crianças e adolescentes

Os organizadores do projeto Rota da Folia Manaus prometem rigor no cumprimento das normas das autoridades de Segurança Pública do Amazonas e do Juizado da Infância da Juventude Infracional/Comarca Manaus, na pessoa do Juiz Titular, Eliezer Fernandes Júnior.

Conforme a Portaria n.º 003/2023-GJ/JIJI, “é proibida a entrada e permanência de crianças menores de 12 anos, em bandas e blocos Carnavalescos, em locais públicos ou privados, mesmo que acompanhadas dos pais e ou responsáveis. Sendo permitida a entrada de adolescentes a partir de 12 (doze) anos completos em bandas e blocos desde que, estejam acompanhados de um dos responsáveis legais ou acompanhantes”.

As bandas

Tradicional Bloco das Piranhas

Criado há 44 anos por um grupo de amigos do bairro Parque 10, na Zona Centro-Sul de Manaus, o Bloco das Piranhas ganhou maturidade e muita tradição. Uma das marcas do bloco é que os homens caem na folia com fantasias femininas, maquiagens extravagantes, o que o fazem pioneiros em irreverência.

De tanto que cresceu e evoluiu, o quarentão teve que ‘sair de casa’ e agora chega ao Podium da Arena da Amazônia para mostrar porque é uma das bandas mais queridas das famílias amazonenses.

Banda Raça Rubro Negra

Quem também está na Rota da Folia de Manaus 2024 é a Banda Raça Rubro Negra – Fla Fun Fest.

Eles são barulhentos, organizados e colecionam títulos sob títulos. Maior torcida do Flamengo no Brasil, a Raça Rubro Negra em Manaus, existe há quase 30 anos e vai reunir os torcedores do “Mais Querido” no dia 27 de janeiro, no Clube da Polícia Federal, na Zona Centro-Sul.

Banda LGBT

A pluralidade de cores, peculiar ao movimento LGBTQIAP+, estará presente em vários espaços do evento na Rota da Folia. Do palco aos paredões, passando pela tenda eletrônica, tudo tem uma marca registrada.

Em 2024, a Banda LGBT chega à sua oitava edição, com o objetivo de dialogar com um público estimado em 8 mil pessoas, para o enfoque na cultura, política e o social, se vestindo também de muito orgulho, de alegria, de palavras de ordem, de música, de purpurina, das mais diversas expressões e de muita representatividade.

A Banda LGBT teve sua primeira edição em 2017.

CarnaBrega

Bloco de carnaval que vai fazer o público dançar e se divertir ao som do brega, com os maiores sucessos do ritmo, desde os clássicos românticos até os hits mais animados e sofridos.

O CarnaBrega 2024 é o bloco ideal para quem quer se jogar na folia sem perder o bom humor, o charme… e o chifre.

*Com informações da assessoria.

