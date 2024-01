Cultura e turismo sustentável somam investimentos do Governo do Amazonas em 2023

Manaus (AM) – Ao longo de 2023, o governador Wilson Lima reforçou o compromisso com a Cultura do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e com o setor turístico, através da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Investimentos impulsionaram projetos que destacam a riqueza cultural do estado, enriquecendo a experiência dos turistas que visitaram o Amazonas.

Carnaval do Povão

Já no início do ano, em fevereiro, uma iniciativa inédita levou o tradicional Carnaval de Manaus à zona norte da cidade com o Grupo Experimental, também criado em 2023. A festa de três dias também levou o lançamento do tradicional Carnaboi ao Novo Aleixo, em mais uma ação de descentralização da Cultura na capital.

Além disso, as Escolas de Samba dos grupos de acesso e do grupo especial realizaram seus já tradicionais desfiles no Sambódromo, durante três dias, com o maior investimento já feito pelo Governo do Estado na folia.

No Carnaboi, também houve inovação: a folia ao ritmo de boi foi deslocada dos quatro dias de Carnaval e foi realizada no fim de semana subsequente à quadra momesca, uma novidade aprovada tanto pelo público quanto pelos artistas do boi.

25º Festival Amazonas de Ópera

No 25° Festival Amazonas de Ópera (FAO), realizado em abril e maio, a cultura erudita nacional foi destque com parcerias com a Academia Brasileira de Música, o FAO resgatou partituras perdidas da ópera “O Contractador de Diamantes” de Francisco Mignone, apresentada no século passado.

Além disso, o festival abrigou a primeira montagem brasileira da renomada ópera “Anna Bolena”, uma produção local em colaboração com o Teatro Municipal de São Paulo. A participação do Coral do Amazonas e da Amazonas Filarmônica, apoiados pelo Governo do Amazonas, enriqueceu ainda mais este marco na cena lírica mundial.

A consolidação do FAO foi evidenciada pelo Encontro Anual da Ópera Latinoamérica (OLA) em Manaus, marcando a primeira reunião no Brasil dessa entidade que congrega representantes de teatros de ópera de toda a América Latina e Espanha.

Festival de Parintins: festa dos visitantes no Bumbódromo

Pela primeira vez, a festa dos visitantes foi realizada no Bumbódromo de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus) com os shows de Ludmilla e Simone Mendes. O inédito formato da festa ofereceu ao público mais conforto, melhor estrutura e mais segurança.

O palco 360⁰ foi mais uma inovação que levou a Festa dos Visitantes a outro patamar, permitindo que o show fosse acompanhado de maneira privilegiada de todos os lugares do Bumbódromo.

O festival em si, realizado em três noites, foi um dos maiores de todos os tempos, com Caprichoso e Garantido mais uma vez encantando veteranos e novos visitantes na Festa do Boi.

Amazonas Green Jazz Festival

O lançamento do álbum “Randy Brecker Live in Amazonas” marcou o encerramento e foi o ponto alto da edição de 2023 do Amazonas Green Jazz Festival, que foi marcada pela homenagem às vozes femininas do jazz, com um line up formado em grande parte por atrações femininas.

O Amazonas Green Jazz Festival também está consolidado como um dos mais importantes eventos do gênero no mundo, atraindo amantes do jazz de todas as partes do mundo com seu line up de peso.

Festival Folclórico do Amazonas

A realização da mostra competitiva da Série Ouro do Festival Folclórico do Amazonas, no Centro Cultural Povos da Amazônia, também foi um sucesso de público e crítica, movimentando a economia criativa e o universo folclórico da capital. Quadrilhas, cirandas, bois-bumbás e diversos outros grupos folclóricos encantaram que foi à arena da Bola da Suframa conferir as apresentações.

Editais da Lei Paulo Gustavo

A participação dos trabalhadores da cultura na elaboração dos nove editais da Lei Paulo Gustavo lançados pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, foi a grande inovação no que diz respeito a editais de fomento à cultura em 2023.

Foram realizados encontros para ouvir todos os setores da cultura antes da elaboração dos editais. As reivindicações e sugestões da classe artística em suas diversas categorias foram levadas em conta para a elaboração dos editais. Fazendo deles mais democráticos e acessíveis.

Tudo isso junto a incontáveis exposições, shows, apresentações dos Corpos Artísticos do Governo do Amazonas e espetáculos, que compõem a extensa programação cultural da Secretaria de Cultura e Economia Criativa ao longo do ano. E 2023 ainda não acabou. Inovações transformadoras vêm aí no “Mundo Encantado do Natal”, que vai trazer uma programação grandiosa em diversos espaços culturais da capital e do interior.

Réveillon do Largo

De forma inédita, o Governo do Amazonas realizou o Réveillon do Largo, no centro de Manaus. Mais de 28 mil pessoas passaram pelo local e puderam celebrar a chegada de 2024 ao lado do Teatro Amazonas, um dos principais pontos turísticos do estado.

Ao todo, mais de 100 artistas se apresentaram no palco montado na rua José Clemente, na lateral do Teatro Amazonas. Foram mais de 15 atrações de diversos ritmos, incluindo samba, pagode e boi-bumbá que agitaram a festa das 18h às 04h da manhã.

Para garantir uma festa segura para todos, as forças de segurança atuaram com servidores do Detran-AM, Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros. Mais de 2 mil servidores reforçaram a segurança em todo o estado. O Centro de Manaus, assim como as demais áreas da cidade, estavam sendo monitorados por câmeras de vigilância.

Turismo em 2023

Mais de R$ 420 milhões foram injetados na economia do Amazonas pelo turismo em 2023, de acordo com dados da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur).

Para fortalecer e promover o destino Amazonas, o Governo do Amazonas, por meio da Amazonastur, promoveu ações voltadas para um turismo sustentável, obras de infraestrutura turística, ações de ordenamento, ampliação da malha aérea e capacitação de profissionais do turismo.

Amazonas to go

Lançado em 12 municípios, entre eles: Manaus, Rio Preto da Eva, Parintins, Presidente Figueiredo, Manacapuru, Iranduba, Novo Airão, Careiro, Boa Vista do Ramos, Maués, Humaitá e Itacoatiara, o Amazonas to go oferece informações fáceis e seguras sobre hospedagem, restaurantes, guias credenciados e demais informações úteis ao turista, por meio de um chatbot que redireciona ao aplicativo Amazonas to go.

Brilha Amazonas

Já o Brilha Amazonas, lançado em fevereiro, tem o objetivo de levar kits de painéis solares para as comunidades que têm o turismo como fonte de renda, gerando energia limpa. Em 2023, foram 506 painéis foram entregues em dez municípios, sendo eles: São Sebastião do Uatumã, Presidente Figueiredo, Maués, Manaus, Iranduba, Parintins, Rio Preto da Eva, Boa Vista do Ramos, Careiro e Autazes, beneficiando energia.

POT

O Plano de Ordenamento Turístico (POT), ordenamento foi um dos eixos fortalecidos pela Amazonastur, levando visita técnica para o interior do estado e realizando trabalhos de sensibilização para formalização dos serviços turísticos por meio do Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Devido às ações, 2.508 prestadores de serviços estiveram com seu Cadastur regular, representando um aumento de 38,26% em comparação a 2022. As ações de ordenamento também incluem as comunidades indígenas com objetivo de promover o etnoturismo.

Bem Receber

Para aumentar oportunidades de trabalho e qualificação no setor, a Amazonastur promoveu a capacitação de 800 profissionais pelo workshop Bem Receber em 11 municípios. E aproximadamente 293 pessoas foram qualificadas no curso de Condutor de Pesca Esportiva.

Malha aérea

A ampliação da malha aérea inclui novas rotas internacionais e nacionais, saindo do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Em março, o governo do estado lançou o voo que conecta Manaus a Bogotá, sem escalas, operado pela Avianca. Nacionalmente, foram lançadas novas rotas para o Rio de Janeiro (RJ) e voos diretos para São Paulo (SP) e Belém (PA). A ampliação também inclui a expansão das operações cargueiras nacionais e internacionais.

Os novos voos foram viabilizados em acordo firmado entre Governo do Amazonas e a Latam pela política de incentivos fiscais do governo para as companhias aéreas.

Feiras

Promovendo o Amazonas com destino a Amazonastur marcou presença nas feiras internacionais Fitur, na Espanha; Anato, na Colômbia; BTL em Portugal; ITB na Alemanha; Seatrade Cruise, nos Estados Unidos; IMEX na Alemanha; e Fiexpo, no Panamá. E também nas feiras nacionais, Barco Show, na Bahia; Pesca Trade Show, em São Paulo; WTM Latin América, em São Paulo, BNT Mercosul, em Balneário Camboriú (SC), Naval Shore, em Manaus (AM), Festival das Cataratas, em Foz do Iguaçu (PR), na Feira Internacional da Amazônia (Fita), em Belém (PA) e no Barco Show Amazonas.

*Com informações da assessoria.

