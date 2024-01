Bairros de Manaus ficarão sem energia nesta terça (9); veja lista

A concessionária Amazonas Energia fará uma manutenção programada em alguns bairros de Manaus nesta terça-feira (9).

A divulgação do cronograma das ações da empresa é feita pelas redes sociais, que avisam o dia e horário em que ocorrerá o desligamento do serviço para as atividades.

Confira os bairros:

MANUTENÇÃO

COMPENSA – Avenida Coronel Teixeira, Próximo Ao CRO-12, Das 9h Às 16h.

ALEIXO – Rua Rio Petro, das 9h às 16h.

JORGE TEIXEIRA – Ramal do Ipiranga com ramal do Ipiranguinha, João Paulo II, das 9h às 16h30.

EXPANSÃO E MELHORIA DE REDE

COMPENSA – Rua Korai Conjunto Ayapua e adjacências, das 8h30 às 16h.

JORGE TEIXEIRA – Ruas 03, 04, Gabi, Avenidas Tapajós E Brigadeiro Hilario Gurjão e adjacências, das 8h às 16h.

