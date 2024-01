Vídeo: árvore destrói telhado da casa de Ana Maria Braga após forte chuva

Ana Maria Braga mostrou a destruição em sua casa após o forte chuva que atingiu São Paulo na tarde desta segunda-feira (8). Galhos de uma árvore caíram e destruíram parte do teto da varanda da casa da apresentara localizado na zona oeste da capital paulista.

“Levamos o senhor susto, para não dizer um palavrão, aqui em casa. O que aconteceu? Minha casa fica aqui na subprefeitura do Pinheiros. Eu tenho uma casa que tem bastante árvores, e eu cuido delas, tem vários meninos que vêm aqui, que tomam conta. A gente tem que fazer requerimento [para a subprefeitura] para poder podar. Essas árvores que estão todas numeradas, eu cuido delas como se fossem minhas filhas”, contou Ana Maria Braga em vídeo publicado nas suas redes sociais.

Devido a forte chuva em SP, Ana Maria Braga tem a casa danificada. pic.twitter.com/EBF2vfyi8W — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) January 9, 2024

Ana Maria se mostrou bastante indignada com a Prefeitura de São Paulo com relação ao transtorno causado pela chuva já que o cuidado com as árvores vem do município.

Em uma nota divulgada pelo site Splash Uol a prefeitura rebateu a apresentadora.

“Prefeitura de São Paulo rebateu apresentadora. “Manejo de árvores em área particular é de responsabilidade do proprietário do local. Por isso, visando dar maior agilidade ao processo de podas de árvores em áreas particulares, foi sancionada a Lei 17.267/20, que entrou em vigor em janeiro de 2020, na cidade de São Paulo. […] Vale ressaltar que foi protocolado pela apresentadora em 21 de setembro do ano passado um pedido de autorização para manejo da árvore localizada dentro da propriedade, o que foi autorizado pela administração regional dia 26 daquele mês, portanto, cinco dias depois”, diz nota oficial enviada ao Splash.

*Com informações do Gshow

