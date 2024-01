Japão é atingido por novo terremoto de magnitude 6

O Japão foi atingido por um novo terremoto de magnitude 6 na escala Richter nesta terça-feira (9). De acordo com a agência meteorológica do país, o abalo foi registrado na costa do Mar do Japão, a cerca de 55 km da cidade de Sado, sendo considerado moderado. O tremor também foi identificado pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O novo tremor acontece poucos dias após o Japão ser atingido por uma sequência de 31 terremotos, que deixou, até o momento, 202 mortos e mais de 500 feridos. O mais forte dos tremores registrou magnitude 7,6, na costa oeste, levando o governo a emitir um alerta para tsunamis – o qual foi suspenso um dia depois.

Apesar de alto, o número de vítimas ainda deve aumentar, uma vez que equipes de resgate continuam trabalhando para retirar os cidadãos dos escombros. Algumas vilas seguem completamente isoladas devido à destruição das estradas, fazendo com que o acesso seja possível apenas por meio de helicópteros. Mais de 31 mil estão em abrigos.

That's the situation after the earthquake in Japan this week. pic.twitter.com/4iwHHObcif — Quang (@QuangXi1) January 6, 2024

O abalo causou grandes danos às infraestruturas do país, além de provocar dezenas de deslizamentos de terra. Na última semana, os Estados Unidos anunciaram US$ 100 mil em ajuda, incluindo o envio de cobertores, água e suprimentos médicos. Washington também ofereceu apoio das Forças Armadas nos esforços de resgate.

*Com informações do SBT News

