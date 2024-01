Homem que atacou juíza volta a julgamento com máscara e luvas de proteção

Ele deve voltar ao tribunal nesta terça para responder sobre as acusações vinculadas ao ataque

Delone Redden, o homem que atacou a juíza Mary Kay Holthus no início deste mês após ouvir sua condenação, voltou ao júri na segunda-feira (8) com algemas duplas, uma máscara e luvas de proteção.

“Quero deixar claro que não estou mudando ou modificando a sentença que estava impondo na semana passada, antes de ser interrompida pelas ações do réu”, disse a juíza do Tribunal Distrital do Condado de Clark, Mary Kay Holthus.

Embora a sentença possa durar até quatro anos, o homem poderá receber liberdade condicional em 19 meses, dependendo de seu comportamento na prisão e das decisões tomadas por um conselho de liberdade condicional.

Nem ele e nem o advogado receberam permissão para falar durante o breve comparecimento no tribunal.

Nesta terça, o homem enfrentará um novo júri — agora com outro juiz — para responder por 15 novas acusações criminais relacionadas ao ataque no tribunal, incluindo tentativa de homicídio, extorsão, coerção com força e agressão a uma pessoa protegida.

Ele pode ficar preso por décadas, se for condenado.

No dia 3 deste mês, Redden pulou sobre a mesa da juíza socando-a repetidamente e gritando palavrões enquanto os agentes de segurança tentavam contê-lo.

A juíza sofreu alguns ferimentos, mas voltou ao trabalho no dia seguinte.

A mãe adotiva de Redden e a irmã mais velha disseram aos repórteres fora do tribunal que ele havia sido diagnosticado com esquizofrenia e transtorno bipolar, embora os registros do tribunal mostrem que ele foi considerado competente para ser julgado.

O promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, disse que o histórico criminal de Redden incluía condenações por três crimes e nove contravenções, a maioria envolvendo atos violentos.

*Com informações do g1

