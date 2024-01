Wilson Lima assume presidência provisória do União Brasil no Amazonas

Manaus (AM) – A gestão estadual do partido União Brasil está sob o comando do governador do Amazonas, Wilson Lima, devido à decisão da executiva nacional. A informação foi divulgada, nesta terça-feira (9) nas redes sociais do representante e define provisoriamente a direção do partido, que estava sem liderança desde 2023, após a saída de Pauderney Avelino.

A publicação do governador do estado comemorou e agradeceu a indicação para a comissão provisória, além de ter ressaltado o objetivo principal de transformar a vida dos amazonenses.

“Agradeço a Executiva Nacional do União Brasil pela confiança ao me indicar para assumir a presidência da comissão provisória do partido no Amazonas. Seguiremos trabalhando juntos na construção de uma política forte e para transformar e melhorar, cada vez mais, a vida da população”, disse Wilson.

Conforme regimento, todos os partidos indicam os candidatos de forma provisória, que podem se tornar definitivos depois do prazo de seis meses.

A liderança do diretório regional do União Brasil esteve em disputa durante o ano passado entre os membros participantes, incluindo dos políticos que eram do PSL e Democratas, antes da fusão. Com o registro do UB, Pauderney esteve a frente da sigla até o dia 30 de abril de 2023.

O partido esteve sem liderança, posteriormente, devido a um mandado de segurança com pedido de liminar na Justiça. O comando foi reinvindicado por Wilson Lima, porém um mandado de segurança com pedido de liminar na Justiça que impedia o governador de assumir a presidência.

Em resposta, o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, declarou que o governador foi eleito legitimamente. Além disso, o governador obtinha o apoio majoritário dos membros da legenda com base fortalecida.

A nova composição encabeçada pelo governador do Amazonas contará com o Avelino como segundo vice-presidente da sigla.

Após o deputado Fausto Júnior (União Brasil) assumir a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb), Pauderney Avelino, suplente e substituto imediato, também deve assumir a cadeira do político na Câmara dos Deputados. Essa articulação foi necessária para solucionar as divergências de Wilson e Pauderney pela presidência estadual do partido.

