Gretchen defende Isabelle Nogueira: “É o jeito único de falar dos nortistas”

A rainha do rebolado Gretchen saiu em defesa da amazonense Isabelle Nogueira após a Cunhã-Poranga do Boi Garantido, ser acusada forçar o sotaque dentro do BBB24. Em suas redes sociais Gretchen comentou sobre a relação de amizade que mantém uma amizade com Isabelle e que esse é o jeito único de falar dos nortistas.

”Eu ontem fiquei olhando o X, e fiquei vendo uns comentários sobre o sotaque da Isabelle, que ela tá forçando, só quem é casado com um nortista que nem eu, sabe que eles não forçam nenhum sotaque, e é uma coisa muito particular do norte do País, e depois de um tempo você acha até natural, eu amo” disse a influenciadora nos stories do Instagram.

Gretchen aproveitou para exaltar o jeito da amazonense e citou a história dela.

Isabelle Nogueira tem 31 anos, é formada em Letras e chegou a dar aulas, mas hoje trabalha como dançarina e influenciadora digital. No Amazonas, ela é conhecida como cunhã-poranga do Boi Garantido, o boi vermelho e branco do Festival de Parintins desde 2015.

Ela vai entregar carisma

Entretenimento

Festa do líder com tema Festival de Parintins

E muita dança

Vote na Isabelle Nogueira, a cunhã poranga do Garantido ❤️ pic.twitter.com/mcAnRfpQmA — Anna é #TeamIsabelle 🏹❤️🐯 (@Girl_youngwoman) January 8, 2024

Leia mais

Torcida manauara vibra com entrada de Isabelle Nogueira no BBB 24

Yasmin Brunet entrou no BBB 24 vivendo affair com goleiro do Corinthians

Merendeiro do BBB 24 já trabalhou como gogo boy em boate gay