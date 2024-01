Manaus (AM) – Um idoso de 63 anos, foragido da Justiça por latrocínio, foi preso, na quarta-feira (10), junto com seu comparsa, de 43 anos, trafegando em um carro clonado, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

Segundo o comandante da 3ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), capitão Laio Pontes, as equipes estavam em patrulhamento na avenida Coronel Ferreira de Araújo, quando receberam informações dos operadores do “Paredão”, que indicavam que havia um Ford Fiesta trafegando na via com a placa clonada.

Os policiais localizaram o veículo trafegando na rua Danilo Corrêa. Durante tentativa de abordagem, o condutor tentou fugir, após ficar no congestionamento, mas foi alcançado e preso. Após a prisão, indicou a localização de um outro suspeito de atuar na clonagem de veículos.

As equipes foram ao endereço indicado pelo suspeito. No local, localizaram o idoso, que ao ver a chegada da polícia, tentou jogar uma arma de fogo para cima do telhado. O suspeito e a arma calibre 32 com cinco munições intactas foram recuperados. Com o homem, que se apresentou com um nome falso, foi apreendida, ainda, uma porção de entorpecentes e sete celulares.

Os suspeitos foram encaminhados para a Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), onde foi identificado que havia um mandado de prisão em nome do idoso pelo crime de latrocínio.

O idoso foi autuado pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica e ou outro homem pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador veicular.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Quadrilha é presa por aplicar golpes de R$ 90 mil com cartões clonados em loja de tinta de Manaus

Base Arpão 2 e viaturas são destaques para reforço na Segurança Pública do AM

Falsos funcionários públicos que aplicavam golpes em idosos são presos no interior do AM