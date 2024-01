Galeria do Largo recebe exposição literária ‘Haicais na Teia’ nesta sexta-feira (12)

Manaus (AM) – A exposição “Haicais na Teia” será apresentada com entrada gratuita nesta sexta-feira (12), a partir das 18h, no Centro de Artes Visuais Galeria do Largo, localizado na rua Costa Azevedo, Centro. O evento terá a presença da escritora Márcia Antonelli, que fala para o público sobre a arte de escrever haicais.

“O haicai consiste basicamente em um poema curto, que geralmente expressa algum tipo de relação entre o ser-humano e a natureza”, explicou Márcia, que fala sobre o objetivo da exposição. “A maioria das pessoas não sabe do que se trata. Muita gente não faz ideia de que grandes escritores como Thiago de Melo e Aníbal Beça foram grandes autores de haicais. Por isso nós buscamos levar esta arte para que mais pessoas possam conhecer”, concluiu a escritora.

Além da curadoria de Márcia Antonelli, a mostra conta também com a presença dos escritores Miguel de Souza, Grace Cordeiro e Gracinete Felinto, que apresentarão suas obras e estarão disponíveis para interação com o público presente.

“Acho que o público pode esperar muita coisa boa. É algo gracioso fazer haicai, uma coisa espetacular, algo filosófico mesmo. Essa questão da contemplação da natureza, essa intermediação do homem com a natureza, acho que o ser humano perdeu muito disso na era da tecnologia. É um bom momento para relembrar”, declarou Márcia.

A exposição faz parte da série “Teias”, que se encontra ativa desde o mês de novembro na Galeria do Largo, trazendo artistas e escritores para expor suas obras. Para mais informações sobre as exposições de arte nos espaços culturais do Amazonas, o público pode acessar o site ou as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (cultura.am.gov.br) e (@culturadoam).

