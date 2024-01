Unidade de saúde da zona rural de Manaus passa a ofertar acesso ao DIU

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus expandiu a oferta do Dispositivo Intrauterino (DIU), método contraceptivo de longa duração, para mais uma unidade da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) São Pedro, localizada no quilômetro 35 da AM-010, já está com o dispositivo disponível para as usuárias que fazem parte do programa de planejamento familiar e reprodutivo.

Atualmente, o DIU é ofertado pela Semsa em 13 unidades da Rede de Atenção Primária à Saúde, por meio do Programa de Planejamento Familiar, que presta orientações e acesso aos meios, métodos e técnicas que ajudam tanto na concepção quanto na contracepção.

O subsecretário de Gestão da Saúde, Djalma Coelho, assinala que a ampliação na oferta do DIU representa autonomia para mulheres e homens no planejamento familiar. A oferta do DIU, antecipa o subsecretário, vai ganhar mais impulso em 2024, com mais unidades ofertando o método.

“A Semsa hoje disponibiliza o DIU em 13 unidades e estamos trabalhando para elevar esse número ainda no primeiro semestre deste ano. De janeiro de 2021 a novembro de 2023, foram atendidas 2.800 mulheres, o que demonstra a necessidade de expandir mais a oferta do método”, analisa.

A técnica da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher, Neide Negreiros, acrescenta que um amplo trabalho de capacitação vem sendo realizado para que o procedimento de inserção do contraceptivo seja feito de forma qualificada.

“O DIU é um método que necessita de preparação das equipes de saúde, que têm um papel muito importante para que esse procedimento seja feito de modo assertivo”, assinala.

Além do DIU, a Semsa oferta também anticoncepcionais injetáveis e orais, preservativos internos (feminino) e externos (masculinos). O objetivo, conforme Neide, é a redução da morbimortalidade materna, infantil e fetal, ao possibilitar uma gravidez saudável e planejada.

Para ter acesso ao DIU a usuária deve ir a uma das unidades de referência, onde passará por um processo que inclui acolhimento e consultas com profissionais de enfermagem e assistentes sociais, que esclarecerão dúvidas e darão as orientações necessárias. Concluída esta etapa, a usuária é encaminhada para atendimento e avaliações médicas, a fim de se verificar se está apta para receber o dispositivo.

“É necessário que a mulher leia atentamente e assine um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, de modo que lhe sejam elucidadas todas as dúvidas para, em seguida, ser agendada a realização do procedimento”, assinala Neide.

Unidades da Semsa que ofertam o DIU

Zona Norte

USF Áugias Gadelha – Rua A, conjunto Ribeiro Junior, Cidade Nova

Frei Valério Di Carlo – Rua Rufino de Elizade, Novo Israel

Zona Sul

USF Megumo Kado – Rua Inocêncio de Araújo, 51, Educandos (o procedimento está sendo ofertado no Conselho Comunitário do Bairro de Educandos, enquanto a unidade está em obras)

USF José Rayol dos Santos – Avenida Constantino Nery, Chapada

USF Teodomiro Garrido – Rua São José, Colônia Oliveira Machado

USF Theomário Pinto da Costa – Rua Nazareth Mesquita s/n, Parque 10 de Novembro

Zona Leste

USF Dr. José Avelino Pereira- Rua Cravinho, s/nº, João Paulo

Clínica de Saúde da Família Fábio Couto do Valle: Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, Jorge Teixeira

Zona Oeste

USF Ajuricaba – Avenida Leste, conjunto Ajuricaba, Alvorada

USF Deodato de Miranda Leão – Avenida Presidente Dutra, Glória

USF Bairro da Paz – Avenida Esperança, 51, Bairro da Paz

Ambulatório da Maternidade Moura Tapajóz – Avenida Brasil, 1.335, Compensa

Zona Rural

USFR São Pedro, km 35 da Am-010, bairro Novo Israel

* Com infirmações da assessoria

Leia mais

Prefeitura aplica antecipação em calendário do ano letivo de escolas da Zona Rural devido às cheias

Justiça do Amazonas garante vaga de ‘pequeno gênio’ que passou na UEA

Amazonas FC anuncia novidades na comissão técnica para temporada 2024