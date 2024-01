Desfile carnavalesco: Tradicional bar de Manaus realiza a “Banda do Cipriano” em fevereiro

Evento beneficente destinados à Fundação de Apoio às Pessoas com Deficiência será realizado no Centro

Manaus (AM) — A “Banda do Cipriano”, realizado por bar homônimo, ocorrerá no dia 3 de fevereiro, no encontro das vias Ferreira Pena e Avenida Ayrão, no Centro de Manaus, a partir de 16h. O evento beneficente promoverá um desfile carnavalesco com a participação de artistas locais, como Adriano Arcanjo e Júnior Rodrigues, tocando marchinhas de carnaval e samba de raiz.

O propósito desta festividade vai além da celebração do Carnaval. O Bar do Cipriano tem o compromisso com a responsabilidade social, e, por isso, o evento irá arrecadar leite em pó e fraldas (tamanhos: G, GG, XGG e Geriátrica P e M), que serão destinados à Fundação de Apoio às Pessoas com Deficiência (F.A.D.A.), organização sem fins lucrativos dedicada a promover a inclusão e oferecer suporte às pessoas com deficiência em Manaus.

A realização conta com o apoio institucional da OSC Valendo Economia Criativa. Abrindo a programação musical, o evento apresenta a Banda do Dr. Edson. Haverá, também, uma exposição artística do caricaturista J. Mendonça que retrata, de forma cômica, os fiéis frequentadores do bar, inclusive o saudoso Cipriano.

Arte e Solidariedade

Desde 2010, a classe boêmia do Cipriano contribui com eventos solidários ajudando instituições filantrópicas em Manaus como a Casa do Idoso São Vicente de Paulo, a ONG Raio de Sol, a Cáritas Arquidiocesana de Manaus, o abrigo Janell Doyle, o abrigo Monte Salém, além de famílias venezuelanas. Em janeiro de 2016, o Bar do Cipriano foi instituído Patrimônio Histórico Cultural e Imaterial do Amazonas.

*Com informações da assessoria

