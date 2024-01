Dupla é presa por posse ilegal de arma e munições no interior do Amazonas

Maués (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) prendeu dois homens, de 33 e 47 anos, por posse ilegal de arma de fogo e munições, na sexta-feira (12), no bairro Mário Fonseca, do município de Maués. A ação foi realizada pela 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), após receber denúncias de que um homem guardava uma arma sem autorização e que fornecia o material para crimes.

A equipe policial compareceu ao endereço, na rua Nossa Senhora da Conceição, onde abordou o proprietário e outra pessoa. Em seguida, iniciou-se uma revista na residência, onde foram encontrados um rifle calibre 34, uma espingarda tipo Beretta calibre 36, oito munições de calibre 44, três munições de calibre 36, dois cordões, dois relógios, um anel e R$3.450 em espécie.

Ambos foram presos e encaminhados, com todo material apreendido, para a 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Maués.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

VÍDEO: dupla é presa com armas de fogo em carro roubado em Manaus

Em Manaus, homem é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo

Operação prende trio com drogas, armas e veículos usados para o tráfico no AM