BBB 24: Isabelle Nogueira sai em defesa de Davi e é elogiada nas redes sociais

Após a estreia do ‘Sincerão’, novo quadro do BBB24, onde os emparedados e o líder lavam a roupa suja enquanto os outros brothers assistem, a manauara Isabelle Nogueira foi a única a sair em defesa de Davi. Emparedado pela segunda vez, o baiano foi tachado como agressivo, desrespeitoso, pelos colegas durante a dinâmica.

Em conversa com Vinícius Rodrigues, Isabelle concordou com as acusações de que Davi havia se descontrolado: “Ele se descontrolou porque ele teve os motivos dele, assim como eu me descontrolo e você se descontrola. Nós somos seres humanos […] Você acha que ele não quer se defender? Você se defende da sua forma, e ele na dele”, disse.

Isabelle decidiu bater um papo sincero com o motorista de aplicativo, aconselhando-o a não se excluir da casa e se aproximar mais de Juninho, Giovanna e Michel.

a isabelle sempre consegue tirar risadas do davi né?! a amizade deles é fofa pic.twitter.com/stTZ6y5En5 — frank (@exaustu) January 16, 2024

Nesta terça-feira (16) um dos emparedados Davi, Beatriz ou Pizane será eliminado da casa, restando apenas 23 participantes na disputa.

isabelle: “eu tô muito orgulhosa de você. erga-te, curumim!”

a melhor duplinha desse bbb juro pic.twitter.com/YVkuxa2GHg — mateus. (@gratidaorafa) January 16, 2024

*Com informações O Tempo

Leia mais

BBB 24: saiba quem deve ser eliminado no paredão desta terça

Karol Conká reage sobre Rodriguinho no BBB 24: ‘comparações desnecessárias’

Mãe de Ludmilla critica declarações de Rodriguinho no BBB24: “é puro recalque”