Prefeitura planeja arborização visando conforto térmico em Manaus

Manaus (AM) – A rotatória do Eldorado, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, Zona Centro-Sul de Manaus, passou por uma ação de plantio de 100 mudas, promovida por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudanças Climáticas (Semmasclima), nesta quarta-feira (17). A ideia da Prefeitura de Manaus é arborizar o local, dando mais conforto térmico à população, além dos demais serviços ambientais proporcionados pelas árvores.

No início das atividades, foi encontrada uma espessa camada asfáltica, cuja retirada contou com o apoio da Águas de Manaus, com uso de equipamento especial no procedimento. Hoje, algumas covas já foram feitas para o plantio de ipês-amarelos e resedás.

Para o secretário da Semmasclima, Antonio Stroski, o ano de 2024 já começou com muito trabalho e resultados.

“A arborização oferece inúmeros benefícios à população, estando inserida pela gestão do prefeito David Almeida na solução de questões climáticas. Estamos levando o verde para onde há a necessidade, para termos um ambiente com mais qualidade de vida”, enfatizou Stroski.

O diretor de Arborização da Semmasclima, Deyvson Braga, explica que existe um planejamento de execução anual sobre o plantio, com estudo das áreas mais necessitadas e apropriadas para o recebimento de novas árvores.

“Em 2023, tivemos baixíssimos índices pluviométricos, o que impactou bastante nas ações de plantio. Com o início do período chuvoso, intensificamos os plantios em Manaus. Temos avaliações regulares sobre as áreas que precisam de árvores e que possuem condições apropriadas, como área permeável disponível e ausência de dispositivos como rede elétrica e rede de gás”, explica Deyvson.

Os benefícios das áreas arborizadas vão desde sombreamento, melhora do microclima e paisagem, sendo estes percebidos a longo prazo, em cerca de 3 anos após o plantio das mudas.

*Com informações da assessoria

Leia mais

Técnico de vôlei acusado de estuprar atletas adolescentes no AM é solto pela justiça

Supermercado inaugura unidade ‘atacarejo’ com mais de 7 mil metros quadrados em Manaus

Fiscalização do uso indevido de vagas especiais é intensificada em estacionamentos de Manaus