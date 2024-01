Incêndio em dormitório escolar na China mata 13 estudantes

Além dos 13 mortos, um aluno ficou ferido no incêndio e precisou ser levado para hospital

Treze pessoas morreram e uma pessoa ficou ferida durante um incêndio em um dormitório escolar na China, na sexta-feira (19).

Informações da agência de notícias Xinhua dão conta de que a escola fica na cidade de Nanyang, na região central da província de Henan. Trata-se de uma instituição particular que recebe, principalmente, estudantes de áreas rurais próximas.

O estudante ferido foi levado para um hospital, com quadro de saúde considerado estável. Uma pessoa responsável pela escola foi detida pela polícia, segundo a agência internacional.

Imagens divulgadas pela imprensa estatal da China mostram completamente queimada a janela do dormitório, que recebia meninos frequentadores da escola.

No momento do incêndio, o dormitório tinha, aproximadamente, 30 alunos. Com exceção das 14 vítimas, os demais conseguiram deixar o local em segurança.

Quando os bombeiros chegaram ao local do incêndio, as chamas foram controladas em poucos minutos. No entanto, os combatentes encontraram 13 mortos.

Autoridades da província de Henan e da cidade de Nanyang determinaram ações para lidar com o acidente, que incluem investigar o ocorrido.

*Com informações do Metrópoles

