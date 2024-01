Greve geral na Argentina ocorre mesmo com ‘protocolo antibloqueio’

A greve geral na Argentina reuniu mais de 130 mil pessoas nas ruas da capital Buenos Aires, segundo dados da polícia local, nesta quarta-feira (24). A Central Geral do Trabalho (CGT), principal organizadora do movimento, afirma que mais de 1,5 milhão de pessoas aderiram à paralisação no país.

Durante a movimentação, o Ministério da Segurança da Argentina anunciou que continuava em vigor o “protocolo de manutenção da ordem pública em caso de fechamento de ruas”, também conhecido como protocolo antipiquetes ou antibloqueio.

Os manifestantes realizam diferentes concentrações e marchas até o Congresso, em apoio a legisladores que devem votar contra o megadecreto anunciado em dezembro por Milei. A medida visa desregular a economia, eliminando e modificando várias leis aprovadas pelo Legislativo.

Eles também repudiam o projeto de lei de mais de 500 artigos enviado pelo governo ao Congresso, que pode ser debatido pela Câmara ainda nesta semana.

Na Praça do Congresso, em Buenos Aires, Pablo Moyano, do Sindicato dos Caminhoneiros, questionou o conjunto de leis do governo e criticou outro projeto sobre imposto aos trabalhadores que recebem rendimentos elevados.

“Não deixem que pensem em cobrar novamente o imposto sobre os trabalhadores! Coloquem o imposto sobre as grandes fortunas, não sobre os trabalhadores! Aumentem as retenções”, disse Moyano.

Além disso, pediu aos legisladores “que não traiam os trabalhadores”, fazendo referência à votação do conjunto de leis enviado pela administração federal ao Congresso, também chamada de Lei Ônibus.

“Eles estão diante de uma decisão histórica de [dizer] se estão com os trabalhadores ou com as corporações que estão com esse modelo econômico que o presidente Milei está executando”, afirmou o dirigente sindical.

“Lado errado da história”

Quando questionado na terça-feira (23), sobre a convocação para a greve geral, o porta-voz da Presidência argentina, Manuel Adorni, afirmou que os sindicalistas “claramente estão do lado da história”. Ele reclamou de a medida ter sido anunciada dias após a posse de Milei.

“De fato, acredito que foi o anúncio de greve mais rápido da história da Argentina”, pontuou Adorni, afirmando que a marcha “não tem sentido” e que os sindicalistas estão “contra as pessoas que trabalham”.

O governo Milei também questiona o “silêncio” dos sindicalistas durante o governo de Alberto Fernández.

Perguntados sobre o assunto nas últimas semanas, representantes de centrais de trabalhadores alegaram não terem realizado paralisações na administração anterior devido à pandemia, à crise global gerada pela guerra na Ucrânia e à seca na Argentina, que gerou fortes perdas econômicas.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

No Amazonas, Lei garante gratuidade de inscrições para atletas de baixa renda

Lei oferece cursos de defesa pessoal para vítimas de violência doméstica no Amazonas

Deputado reafirma compromisso com estudantes do AM