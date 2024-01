Yasmin e Wanessa voltam a criticar Davi no reality: ‘tudo nele me incomoda’

Em conversa na cozinha do BBB 24, Yasmin Brunet e Wanessa Camargo voltaram a criticar a postura de Davi dentro do reality. O brother Lucas Henrique reforçou os argumentos revelando tudo o que ouviu do do baiano, Isabelle e de Michel quando estava no Quarto do Líder, usufruindo dos poderes do cômodo mais importante do confinamento. A modelo chegou a dizer “Tudo nele me incomoda”, ja a cantora afirma que não consegue olhar na cara do baiano.

“Eu não gosto do jeito dele, da energia dele, tudo dele me incomoda…”, disparou a filha da modelo Luiza Brunet, sem papas na língua durante as declarações dela.

“Ele tem todos os gatilhos!”, falou Wanessa. “Pode ser realmente, é uma parada instintiva nossa, porque já tivemos relacionamentos assim! Não vai enganar a gente!”, continuou Yasmin.

Wanessa Camargo está fazendo acusações graves sobre Davi.

Ela passou literalmente o dia inteiro na função de transformar Davi em um monstro perigoso capaz de tudo. Wanessa, Yasmin, Lucas Capoeira e Michel endossando o discurso violento contra um homem preto, é revoltante. #BBB24 pic.twitter.com/PoheKjiD0v — Tamilis (@PeixotoTamilis) January 26, 2024

“Vai enganar o Brasil!”, opinou a herdeira de Zezé Di Camargo.

Brunet e Camargo afirmaram que Davi é o alvo certo das duas até que ele retorne ao paredão para que elas possam ter uma resposta do público. A cantora garante aos colegas de confinamento que Davi desperta gatilhos que ela desaprova e que a deixam desconfortável.

Wanessa Camargo volta a descrever Davi como um homem abusivo, abordando o tema de maneira irresponsável e sem considerar as consequências de suas palavras, o que pode prejudicar outras pessoas com tamanhas inverdades.

pic.twitter.com/Mw5dsBggRw — Davi Brito 🚗 (@davibritof) January 26, 2024

O paredão dessa semana será quádruplo, com direito a bate e volta, contragolpe e big fone. Davi está “Na Mira” do Líder Bin Laden com grandes chances de ser indicado ao paredão.

