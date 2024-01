Júri decide que Trump deve pagar US$ 83 milhões à escritora

Um júri federal de Manhattan na sexta-feira (26) decidiu que o ex-presidente Donald Trump deve pagar US$ 83,3 milhões à escritora E. Jean Carroll pelas declarações públicas que fez em 2019, difamando Carroll e negando as acusações de abuso sexual.

Os jurados concluíram que Trump deve pagar a Carroll uma indenização compensatória de 18,3 milhões de dólares, sendo 11 milhões de dólares para financiar uma campanha de reparação da reputação e 7,3 milhões de dólares pelos danos emocionais causados pelas declarações públicas de Trump em 2019.

Trump também deve pagar US$ 65 milhões em danos punitivos por agir maliciosamente ao fazer as declarações sobre Carroll, concluiu o júri.

O total é mais de oito vezes o que Carroll pediu em seu processo inicial.

Em maio do ano passado, um júri federal separado de Manhattan concedeu a Carroll um total de US$ 5 milhões em danos – incluindo quase US$ 3 milhões por difamação – depois de descobrir que Trump abusou sexualmente de Carroll e depois a difamou em 2022 por declarações públicas que ele fez depreciando-a e negando as acusações. .

Reação de Trump

Em sua rede social, a Truth Social, o ex-presidente americano fez uma postagem logo após saber sobre o veredito do caso. Trum disse: “absolutamente ridículo! Eu discordo completamente com ambos os vereditos e entrarei com um recurso contra essa caças às bruxas dirigida por Biden com foco em mim e no Partido Republicano. Nosso sistema judicial está fora de controle, e sendo usado como uma arma política. Eles acabaram com os direitos da Primeira Emenda. Isso não é a América!”

*Com informações da assessoria

