Presidente Vargas realiza a última edição do Ensaio Geral para o Carnaval 2024 em Manaus

Manaus (AM) – Faltando menos de 10 dias para o Desfile do Grupo de Acesso A, o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Presidente Vargas realiza a última edição do Ensaio Geral de rua neste sábado (27), na Orla da Matinha. A concentração para o evento inicia às 19 horas, apresentando o enredo “Samba Raiz é Samba Paixão – Couro Velho, 20 Anos de Tradição”, A saída será na Orla da Matinha, zona Centro-Sul de Manaus.

O ensaio contará com a presença de todos os setores da Agremiação, incluindo as Baianas, passistas, casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Corte da Bateria, além da Bateria Mil Graus; para mostrar um pouco do que será apresentado na passarela. No final do Ensaio, o Grupo Bem Bom irá tocar o melhor do pagode no “After da Águia” para o público presente.

A escola está nos ajustes finais rumo ao desfile no Carnaval 2024, e para o vice-presidente da escola, João Segundo, a importância dos Ensaios de Rua, é definir as marcações da escola na avenida, simulando o recuo da bateria, o andamento da harmonia e até mesmo a cabine dos jurados onde ocorre a avaliação dos quesitos julgadores.

“O Ensaio Geral é a simulação do que a Presidente Vargas vai mostrar na avenida, com os quesitos fazendo suas apresentações para a nossa comunidade, visando o grande dia. As expectativas para o desfile são as melhores possíveis, o trabalho está a todo vapor, e acreditamos na força da nossa comunidade da Matinha, convidamos todos os amantes do samba para prestigiar essa grande festa”, disse.

A Presidente Vargas luta pelo acesso ao Grupo Especial do Carnaval de Manaus desde 2014, e neste ano a agremiação apresentará o enredo que conta a história do tradicional grupo de samba Couro Velho, criado por antigos membros da Escola de Samba Vitória Régia, conhecidos como ‘Batuqueiros de Ouro’. A ‘Águia da Matinha’ quer retratar na avenida a paixão dos manauaras, pelo grupo que reúne todas as sextas uma multidão de amantes do samba na Praça 14.

*Com informações da assessoria

