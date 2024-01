VÍDEO: Ativistas atiram sopa no quadro da ‘Mona Lisa’, em Paris

Caso ocorreu na manhã deste domingo (28), no museu do Louvre, em Paris

Paris (FRA) – Duas ativistas contra as mudanças climáticas jogaram sopa no vidro protetor em frente à pintura “Mona Lisa”, uma das obras de arte mais famosas do mundo, no museu do Louvre, em Paris, na manhã deste domingo (28).

Imagens do vídeo que repercutiu nas redes sociais mostraram as manifestantes jogando sopa na obra-prima de Leonardo da Vinci. As ativistas representam a organização francesa “Riposte Alimentaire” (Resposta Alimentar), que emitiu um comunicado dizendo que o protesto procurava destacar a necessidade de proteger o ambiente e as fontes de alimentos.

“O que é mais importante? A arte ou o direito a um sistema alimentar saudável e sustentável?” gritaram os ativistas em francês.

As ativistas chegaram a atravessar uma barreira de segurança para se aproximar da pintura. Após a ação, funcionários do museu tentaram cobrir as ativistas com uma tela preta. Elas foram retiradas pelos seguranças posteriormente.

Confira o vídeo:

Outros protestos

Nos últimos anos, muitos ativistas têm como alvo a arte para aumentar a conscientização sobre as mudanças climáticas. Em 2022, a proteção em frente à “Mona Lisa” também foi atacada com creme durante um protesto.

Outras tentativas incluíram atirar sopa aos “Girassóis” de Vincent Van Gogh, na Galeria Nacional de Londres, em outubro de 2022, e no mês seguinte os ativistas colaram-se às pinturas de Goya no museu do Prado, em Madri.

*Com informações da CNN Brasil

