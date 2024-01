Grazi Massafera e Humberto Carrão estariam vivendo romance discreto, diz jornal

Segundo informações do Jornal Extra, os atores Humberto Carrão e Grazi Massafera estariam vivendo um affair. Fontes ligadas ao jornal afirmam que os atores vêm se encontrando desde o ano passado, depois de um flerte que começou pelas redes sociais (as curtidas no Instagram, nas postagens um do outro, aliás, continuam). Os encontros sempre aconteceram na maior discrição, mas Grazi acabou comentando com amigos, e a história vazou.

Carrão se separou em 2022 da atriz Chandelly Braz após 10 anos de relacionamento já Grazi veio de uma um suposto rompimento com o modelo Marlon Teixeira, negado pela atriz onde afirma que eram apenas amigos. Anteriormente Massafera namorou Caio Castro com quem namorou por 2 anos, a relação terminou em agosto de 2021.

Grazi e Humberto estavam solteiros quando se aproximaram, e parece que os dois têm preferido manter um relacionamento sem compromisso. Os atores andam sem tempo por estarem trabalhando bastante ela é a protagonista de uma nova produção na HBO Max, a novela “Dona Beja” e Carrão segue as gravações de “Renascer”, atual novela das 21h na Globo.

A possibilidade de um romance entre os dois atores agitou as redes sociais com vários comentários sobre o affair.

grazi massafera e humberto carrão que delícia de quase casal — lis (@oofflisa7) January 29, 2024

O currículo da Grazi massafera

Cauã reymond

Caio Castro

E agora Humberto carrão — mica (@miquinhaela) January 29, 2024

Se for real esse lance do Humberto carrão com a Grazi, eu não sei quem é mais sortudo — bruna rosa (@chadwickvato) January 29, 2024

*Com informações do Jornal Extra

Leia mais

Jade Picon se joga na noite carioca: encontro com Grazi, jantar com ex e rumores de novo affair

Affair de Luan Santana é detonada após pronunciamento

Cauã Reymond se envolve em acidente de carro no Rio de Janeiro