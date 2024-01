‘Aladdin’, um dos maiores clássicos da Disney, chega ao Teatro Amazonas em Manaus

Manaus (AM) – A renomada companhia JM Jazz retorna aos palcos do Teatro Amazonas com sua mais recente produção, “Aladdin”, uma emocionante adaptação da milenar história do jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica contendo um gênio capaz de realizar desejos. O espetáculo será apresentado nos dias 09 e 10 de fevereiro, no Teatro Amazonas.

Os ingressos, com valores a partir de R$ 40,00, já estão à venda e podem ser adquiridos na bilheteria do Teatro Amazonas, nas óticas Diniz dos shoppings Manauara, Sumaúma e Amazonas Shopping, ou de forma online no site ShopIngressos.

O espetáculo conta com a direção artística de Joandson Marques, bailarino, coreógrafo e criador da Cia JM Jazz, que já encenou nos palcos do Teatro Amazonas os clássicos “O Rei Leão”, “Frozen” e “O Rei do Show”, com sucesso de público. A produção local é assinada pela Luzeiros Cultura e Arte.

Foto: Divulgação

“A apresentação de ´Aladdin´ marca mais um capítulo na trajetória de sucesso da JM Jazz, conhecida por suas espetaculares produções que unem dança, música e teatro. Sob a direção do talentoso coreógrafo Joandson Marques, a companhia promete transportar o público para um universo encantado, repleto de música envolvente, coreografias espetaculares e performances emocionantes”, adianta a produtora Verlene Mesquita.

Serão três apresentações em Manaus. A primeira às 20h, do dia 09 de fevereiro (sexta-feira). E as outras duas serão às 16h e às 20h, do dia 10 de fevereiro (sábado).

Sinopse

Foto: Divulgação

Em “Aladdin”, o público será levado a uma jornada encantadora, seguindo a história do jovem que, ao encontrar a lendária lâmpada mágica, se vê diante de oportunidades extraordinárias. Determinado a conquistar o coração da moça por quem se apaixonou, Aladdin enfrenta desafios emocionantes com a ajuda do gênio mágico. No entanto, ele logo descobre que a amada é uma princesa comprometida, dando início a uma série de eventos divertidos e repletos de reviravoltas.

Foto: Divulgação

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Com apresentação de Daniel Munduruku, livro do escritor indígena Jaime Diakara chega às livrarias

Isabelle ganha favoritismo após ser mais votada no 6º Paredão do BBB 24

Câmara Municipal de Apuí abre inscrições para concurso público no AM