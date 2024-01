Câmara Municipal de Apuí abre inscrições para concurso público no AM

Banca organizadora do edital é o Instituto Abaré-Eté e das vagas abertas, algumas serão destinadas a candidatos com deficiência

A Câmara Municipal de Apuí liberou o edital de abertura para o concurso público, na cidade que fica no estado do Amazonas. São 12 vagas abertas para profissionais de níveis fundamental, médio, técnico e superior com salários entre R$ 1.329,78 e R$ 7.057,29.

O edital ficará aberto até o dia 02 de fevereiro e as inscrições devem ser feitas pela internet. A banca organizadora do edital é o Instituto Abaré-Eté e das vagas abertas, algumas serão destinadas a candidatos com deficiência.

Inscrições

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site do Instituto Abaré-Eté. A taxa de inscrição vai de R$ 33,24 a R$ 176,43.

