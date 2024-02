FVS-RCP lança plano de vigilância para casos de dengue, zika e chikungunya no Amazonas

Manaus (AM) – A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas – Drª Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), da Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas, lançou, na sexta-feira (2), o Plano de Preparação, Vigilância e Resposta para Dengue, Zika e Chikungunya no Amazonas 2023-2024. O documento está disponível em: https://abre.ai/iMUT.

O planejamento foi elaborado a partir do estudo do cenário da dengue e orienta as medidas a serem tomadas nos níveis de preparação e resposta de emergência. Além disso, o documento tem o intuito de organizar e uniformizar as ações necessárias às respostas de controle e combate a ocorrências.

De acordo com Tatyana Amorim, diretora-presidente da FVS-RCP, o plano fortalece as ações das vigilâncias em saúde municipais realizadas pelas Secretarias Municipais de Saúde. “O plano define as responsabilidades estabelecidas para atender emergências que devem ser realizadas de forma integrada. Além disso, é importante a construção dos planos nos níveis municipais”, destacou.

Elder Figueira, chefe do Departamento de Vigilância Ambiental da FVS-RCP, acrescenta que o plano é uma orientação mais detalhada para os gestores realizarem prevenção, vigilância e resposta do cenário de dengue no Amazonas. “É um instrumento para saber quando o cenário epidemiológico modifica e quando as ações devem ser iniciadas para evitar a ocorrência de epidemias e óbitos”, afirma.

Enfrentamento à dengue

O Plano de Preparação, Vigilância e Resposta para Dengue, Zika e Chikungunya no Amazonas 2023-2024 faz parte das ações de enfrentamento à dengue no Amazonas coordenadas, no estado, pela FVS-RCP.

Para a população evitar as arboviroses, a orientação é que se aplique a estratégia dos 10 minutos de vistoria por semana de possíveis criadouros do mosquito para manter a casa, ambiente de trabalho e escola livre do mosquito. A inspeção é uma medida simples e pode ser implementada no cotidiano.

