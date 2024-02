Caio André anuncia parceria com Aleam nas próximas edições da ‘Câmara Cidadã’

O presidente da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereador Caio André (Podemos) afirmou, durante a abertura dos trabalhos da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na quinta-feira (1°), que o projeto “Câmara Cidadã” será ampliado em 2024, contando, nas próximas ações, com a parceria da Casa Legislativa Estadual, além de outros parceiros.

Caio André participou, com outros 12 vereadores da 18ª Legislatura, da solenidade de leitura da mensagem governamental do governador do Amazonas, Wilson Lima (União Brasil), no plenário Ruy Araújo.

“Este ano temos novidades, a Câmara Cidadã deve ter parceria com a Aleam e iremos ampliar isso cada vez mais, levando ainda mais serviços, e principalmente dando voz para a nossa sociedade”, declarou o presidente da CMM.

O projeto realizou, em 2023, quase 30 mil atendimentos gratuitos de saúde, cidadania, social, jurídico e em diversas outras áreas, para população das zonas leste, sul e norte.

O parlamentar reafirmou, ainda, o compromisso e parceria entre os legislativos municipal e estadual.

“A Câmara se faz presente em todas as ações de todos os poderes, e aqui na Assembleia Legislativa do Amazonas não seria diferente. Tivemos a presença de 13 vereadores, e nós temos essa parceria grande com a Aleam com as questões sociais, legislativas, trocas de conhecimento e parcerias institucionais”, finalizou Caio André.

Além do presidente da CMM, estiveram presentes os vereadores Diego Afonso (União Brasil), Daniel Vasconcelos (Podemos), Everton Assis (União Brasil), Glória Carratte (PL), Jaildo Oliveira (PCdoB), João Carlos (Republicanos), Lissandro Breval (Avante), Raiff Mattos (DC), Yomara Lins (PRTB), Thaysa Lippy (PP), Elissandro Bessa (Solidariedade) e Allan Campelo (Podemos).

